Le ministre Champagne à New York en prévision du vote pour un siège au Conseil de sécurité

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, s’est rendu en mission officielle à New York, le 13 juin, en vue du vote pour un siège que vise à obtenir le Canada au Conseil de sécurité des Nations Unies.

À New York, le ministre Champagne et l’ambassadeur et représentant permanent du Canada à l’ONU, Marc-André Blanchard, échangeront avec divers ambassadeurs et représentants permanents afin de faire valoir l’engagement du Canada envers la paix et la sécurité, les changements climatiques, l’égalité des genres, la sécurité économique et le multilatéralisme. Le ministre sera aussi présent à New York le jour du vote, qui se tiendra le 17 juin.

Le ministre suivra tous les protocoles de santé et de sécurité applicables, y compris les conseils et les directives des autorités de santé publique pendant son séjour. Il se mettra en quarantaine pour une période de 14 jours à son retour au Canada.



Citations

« La candidature du Canada pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU est fondée sur l’intime conviction que le Canada peut contribuer à élaborer des solutions concrètes aux enjeux mondiaux auxquels est confrontée la communauté internationale. Je serai à New York pour la dernière ligne droite avant le vote afin d’appuyer nos diplomates, et de leur témoigner mon soutien et ma reconnaissance pour l’excellent travail qu’ils ont accompli au cours des quatre dernières années. Tout ce travail a permis de renforcer nos relations avec d’autres pays partout dans le monde et de faire valoir notre point de vue sur des enjeux qui sont importants pour les Canadiens. »

– François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères