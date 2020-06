Nouveau commandant pour le 35e Groupe-brigade du Canada

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le 35e Groupe-brigade du Canada, la brigade de la réserve de l’Armée canadienne de l’Est du Québec, a procédé à la cérémonie de passation de commandement entre le colonel Richard Garon et le colonel Jonathan Chouinard, le 13 juin au Complexe militaire St-Malo à Québec.

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence d’honneur du Brigadier-général Gervais Carpentier, commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est).

Les faits en bref

· Le colonel Jonathan Chouinard, né à Québec en 1977, s’est joint aux Forces armées canadiennes en 1996. Il a été déployé en Afghanistan, au Moyen-Orient et au Congo en plus d’avoir participé à plusieurs entrainements majeurs au pays, notamment dans la Baie d’Hudson et les Territoires du Nord-Ouest.

· Le colonel Jonathan Chouinard a commandé le régiment les Voltigeurs de Québec de 2014 à 2018. Il a orchestré le grand retour du Régiment au Manège militaire Voltigeurs de Québec en mai 2018, dix ans après l’incendie qui a détruit une partie de cet édifice patrimonial cher aux résidents de la ville de Québec.

· Dans sa vie civile, le colonel Chouinard est associé et chargé de projet sénior chez Levio, Affaires et technologies. Il détient une maitrise en études de la défense du Collège militaire Royal (CMR), un baccalauréat en science politique ainsi qu’un certificat en histoire.

Citations

« Aujourd’hui est un jour exceptionnel pour moi. Je prends le commandement du 35e Groupe-brigade du Canada avec enthousiasme et je reconnais le privilège qui m’est accordé. Je remercie mes prédécesseurs pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli. Je débute mon commandement épaulé par une équipe expérimentée et dévouée qui sera à mes côtés pour accomplir les mandats qui me sont confiés et relever les défis qui nous attendent. »

Colonel Jonathan Chouinard, commandant entrant du 35e Groupe-brigade du Canada

«J’ai eu la chance de commander un groupe de gens tout à fait exceptionnel, des êtres humains dédiés au service de quelque chose de plus grand qu’eux. Je quitte une équipe incroyable. L’avenir est prometteur et j’aurais aimé être un jeune officier et recommencer à servir avec ces hommes et ces femmes dévoués.

Colonel Richard Garon, commandant sortant du 35e Groupe-brigade du Canada