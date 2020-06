Nouvelle indemnité de risque pour les militaires en première ligne dans la la lutte contre la COVID

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’indemnité de risque exceptionnel a été modifiée afin d’indemniser les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui travaillent des milieux présentant un risque d’exposition à la COVID-19.

Les membres des FAC admissibles prenant part à l’opération LASER et à la composante nationale de l’opération GLOBE qui ont été exposés, ou qui sont exposés, à un risque lié à la COVID-19 en raison de leurs fonctions recevront cette indemnité. L’indemnité de 78 $ par jour est rétroactive jusqu’à la date de l’entrée en fonction et sera versée jusqu’au 30 septembre 2020.

Des centaines de membres des FAC travaillent actuellement dans des établissements de soins de longue durée en Ontario et au Québec, en soutien aux Canadiens touchés par la COVID‑19. Des membres des FAC font face à la difficulté physique de porter l’équipement de protection individuelle complet jusqu’à 12 heures par jour pendant leurs quarts de travail, et ce, sans interruption de service considérable. De plus, nos militaires, hommes et femmes, ont travaillé dans ces établissements pendant des mois, tout en étant loin de leurs familles pendant cette période très difficile.

Citations

«Nos braves femmes et hommes en uniforme sont toujours prêts à aider les Canadiens. Dès les premiers jours de la pandémie, nos militaires se sont mobilisés, comme ils le font toujours, malgré le risque pour leur propre santé et leur propre sécurité. Cette indemnité de risque exceptionnel est l’une des façons de reconnaître les efforts considérables déployés par les membres des Forces armées canadiennes et les risques auxquels ils se sont exposés en travaillant avec acharnement pour assurer la sécurité de nos familles et de nos proches pendant cette période difficile.»

Le ministre de la Défense, Harjit S. Sajjan

«L’indemnité de risque exceptionnel reconnaît le risque auquel s’exposent les membres des Forces armées canadiennes en déploiement dans des environnements présentant un risque d’exposition élevé à la COVID‑19. Nous sommes très fiers du dévouement et du professionnalisme dont ont fait preuve tous les membres des FAC qui se sont mobilisés pour servir la population canadienne».

Le général Jonathan Vance, chef d’état‑major de la Défense

En bref

· En janvier 2020, le chef d’état‑major de la Défense a ordonné l’opération GLOBE, une opération nationale et expéditionnaire mixte qui soutient le rapatriement des Canadiens se trouvant à l’étranger et fournit une capacité d’accueil à Trenton pour leur période de quarantaine.

· L’opération LASER, une opération nationale des Forces armées canadiennes visant à fournir de l’aide aux provinces, a été lancée en mars, et en avril, les provinces ont commencé à envoyer des demandes d’aide militaire pour des situations liées à la COVID.

· Depuis le début de l’opération LASER, le personnel des FAC soutient les autorités civiles dans 47 centres de soins de longue durée au Québec et dans sept en Ontario. Consultez la page Web de l’opération LASER pour plus de détails.

· On s’attend à ce qu’environ 4 500 membres des FAC soient admissibles à cette indemnité.

