Nucléaire: l’AIEA adopte une résolution critiquant l’Iran

Le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a adopté vendredi une résolution rappelant formellement à l’ordre l’Iran qui refuse l’inspection de deux sites soupçonnés d’avoir abrité des activités nucléaires non déclarées dans le passé, ont indiqué à l’AFP des sources diplomatiques.

Il s’agit de la première résolution critiquant l’Iran votée à l’agence onusienne depuis 2012. Le texte a été adopté lors d’une réunion du Conseil des gouverneurs au siège de l’AIEA, à Vienne, alors que les tensions autour du programme nucléaire iranien se sont accrues ces derniers mois.

