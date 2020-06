Op LASER dans les CHSLD: une prolongation d’au moins deux semaines

Temps de lecture estimé : 2 minutes

«Nous prolongeons la mission actuelle des Forces armées au Québec jusqu’au 26 juin. Je veux être clair : les 1400 membres des Forces Armées de l’Opération LASER sont toujours au Québec et sont actuellement en train d’être redéployés dans des CHSLD qui en ont plus besoin», a enfin déclaré le premier ministre Justin Trudeau ce matin.

En direct: le premier ministre Justin Trudeau s’adresse aux Canadiens au sujet de la situation entourant la #COVID19 à partir de Rideau Cottage, à Ottawa. https://t.co/7YGg72DSpM — PMcanadien (@PMcanadien) June 12, 2020

«Nous poursuivons nos discussions avec Québec en vue d’élaborer un plan à moyen terme qui nous permettra d’appuyer les efforts jusqu’au 15 septembre», a-t-il poursuivi lors de son pont de presse quotidien depuis à sa demeure de Rideau Cottage, saluant au passage le travail des femmes et des hommes en uniforme qui « font un travail incroyable et sauvent des vies ».

Le premier ministre Trudeau a expliqué que «depuis la fin avril, la situation dans plusieurs CHSLD s’est stabilisée», que «de nombreux préposés sont en train de retourner au travail», et que, par conséquent, «les membres des Forces armées qui ont été déployés dans un CHLSD où les choses se sont améliorées peuvent maintenant aller donner un coup de main dans d’autres centres où la situation est plus critique ».

Les Force armées canadiennes continuent donc pour le moment de travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec afin d’assurer une intervention coordonnée et appropriée dans les CHSLD et une reconnaissance a même permis de redéployer des militaires dans de nouveaux établissements qui ont besoin d’assistance comme le CHSLD St-Jude et le CHSLD Jeanne-Leber.

Mais à plus long terme, pour remplacer les militaires qui devront retourner à leurs tâches habituelles, Ottawa envisage «une participation active de la Croix-Rouge canadienne avec des gens payés, bien formés et qui seront aussi efficaces que les membres des forces armées», a précisé Justin Trudeau, assurant que le «gouvernement fédéral va continuer d’être là pour les Québécois».

Le point au 11 juin

En date du 11 juin 2020, 725 membres des Forces armées canadiennes soutiennent les autorités civiles dans 15 CHSLD au Québec.

Le personnel des forces armées canadiennes a accompli ses tâches dans les établissements suivants:

1. CHSLD Hôpital Sainte-Anne (Sainte-Anne-de-Bellevue)

2. CHSLD Valéo (Saint-Lambert)

3. CHSLD Villa Val des Arbres (Laval)

4. Manoir de Verdun (Montréal)

5. Centre d’hébergement Yvon-Brunet (Montréal)

6. Grace Dart Extended Care Centre (Montréal)

7. CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot (Montréal)

8. CHSLD Floralies-De-Lasalle (Lasalle)

9. CHSLD Eloria-Lepage (Montréal)

10. Le Bellagio (Longueuil)

11. CHSLD Auclair (Montréal)

12. Résidence Berthiaume-Du Tremblay (Montréal)

13. Centre d’hébergement de Saint-Laurent (Saint-Laurent)

14. CHSLD Jean-Hubert-Biermans (Montréal)

15. CHSLD Paul-Gouin (Montréal)

16. Centre d’Hébergement Jean-De-La-Lande (Montréal)

17. CHSLD Vigi Reine-Elizabeth (Montréal)

18. CHSLD Argyle (Saint-Lambert)

Et du soutien est présentement offert dans les établissements suivants :

1. CHSLD Vigi Mont-Royal (Ville Mont-Royal)

2. CHSLD de la Rive (Laval)

3. Centre d’Hébergement Saint-Andrew (Montréal)

4. CHSLD Denis-Benjamin Viger (Montréal)

5. Centre d’Hébergement Real-Morel (Montréal)

6. Centre d’Hébergement Saint-Margaret (Montréal)

7. CHSLD Cartierville (Montréal)

8. Centre d’Hébergement Nazaire-Piché (Montréal)

9. CHSLD de Lachine (Lachine)

10. CHSLD Henri-Bradet (Montréal)

11. Résidence Floralies Lachine (Montréal)

12. CHSLD St-Jude (Laval)

13. CHSLD Jeanne-Le Ber (Montréal)

14. CHSLD Saint Michel (Montréal)

15. Centre d’hébergement J.Henri Charbonneau (Montréal)