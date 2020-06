Op LASER: le désengagement des militaires déployés dans les CHSLD devrait s’accélérer bientôt

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les membres des Forces armées canadiennes actuellement déployés dans les CHSLD du Québec devraient plier bagage à la date prévue pour la fin de l’opération Laser au Québec, soit le 12 juin, Ottawa écartant catégoriquement l’idée de prolonger jusqu’au 15 septembre la présence des militaires dans les CHSLD.

Alors que, déjà, il y a déjà environ 200 militaires qui, ayant accompli leur mission, ont quitté le CHSLD oùils avaient été affectés et n’ont pas été réassignés dans un autre établissement du réseau québécois de la santé, le désengagement des militaires déployés dans le cadre de l’op LASER qui assistent actuellement le personnel civil dans ces établissements devraient commencer à s’accélérer bientôt.

Le premier ministre du Québec, François Legault a demandé à Ottawa de prolonger la mission, soutenant qu’il a besoin de temps pour former les nouveaux travailleurs de la santé appelés à travailler dans les CHSLD, mais, interrogé à ce sujet mardi à la Chambre des communes par le chef intérimaire du Parti conservateur Andrew Scheer, Justin Trudeau, qui a déjà déclaré le 28 mai que la présence prolongée de l’armée dans les CHSLD était une anomalie, a écarté clairement cette option.

«Comme tous les Canadiens, je suis profondément reconnaissant du travail extraordinaire que font nos Forces armées dans les CHSLD au Québec et en Ontario. On a vu avec les rapports qu’ils ont partagés que la situation était encore pire qu’on ne le craignait et le travail qu’ils font est extraordinaire. Nous allons continuer de les appuyer, mais nous savons que des militaires dans les CHSLD, ce n’est pas une solution à long terme», a réitéré le premier ministre canadien, ajoutant qu’il allait «travailler avec le Québec pour trouver de meilleures solutions à long terme».

Le besoin d’une armée n’est pas disparue avec la COVID-19

Quant, en avril, le premier ministre Trudeau avait accepté la demande de Québec de déployer plus membres des Forces armées canadiennes dans les CHSLD, le premier ministre Trudeau avait bien prévenu que là n’est pas le rôle de l’armée, qu’il ne s’agit pas d’une solution à long terme et qu’il faudra se poser des questions une fois la crise passée.

Mais voilà, la crise ne passe pas et la solution temporaire commence à être un peu trop permanente.

Abondant dans le même sens, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a pour sa part déclaré la semaine dernière «Je peux vous assurer qu’on ne pourra pas tenir comme ça pendant quatre autres mois […] Nous n’avons pas le personnel suffisant; nos gens travaillent sept jours par semaine, ce n’est tout simplement pas soutenable», ajoutant que certaines provinces ne «comprennent pas tout à fait comment l’armée fonctionne», et qu’il comptait leur «expliquer les limites».

Les militaires, explique le ministre, ont d’autres obligations qui ne peuvent être mises de côté pendant cette pandémie.

Et cela reste d’autant plus vrai que le besoin d’une armée n’est pas disparue avec la COVID-19. Comme l’avait déjà expliqué en avril le chef d’état-major de la Défense, le général Vance, malgré la COVID-19, les militaires sont et restent des militaires.

«Toutes les opérations nationales courantes et les opérations à l’étranger désignées continuent», avait alors indiqué le général, «même si la posture et le profil de la force ont été adaptées pour tenir compte de la COVID-19.»

Et il faut aussi être prêt pour la saison des incendies de forêt et pouvoir également donner un coup de main aux régions d’autres provinces qui pourraient être touchées par des inondations.

En date du 2 juin 2020, 1299 membres des Forces armées canadiennes soutenaient les autorités civiles dans 21 CHSLD au Québec.

Selon les derniers chiffres disponibles, 25 personnes ont été testées positives chez les militaires des FAC déployés dans les CHSLD du Québec dans le cadre de l’opération LASER.

