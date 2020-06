Quatre avions de reconnaissance russes interceptés au large de l’Alaska

Temps de lecture estimé : < 1 minute

L’armée de l’air américaine a intercepté samedi quatre avions de reconnaissance russes Tu-142 à 120 kilomètres de l’État de l’Alaska, a indiqué le commandement de la sécurité aérienne des États-Unis et du Canada (NORAD).

Des chasseurs F-22 «ont intercepté quatre avions de reconnaissance russes Tu-142 entrant dans la zone d’identification de la défense aérienne de l’Alaska le 27 juin», a indiqué NORAD dans un communiqué.

NORAD F-22s, supported by KC-135 air refuelers and E-3 Airborne Warning and Control System, intercepted four Russian Tu-142 reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 27, 2020. video: https://t.co/jPJB21pen3

La zone d’identification de la défense aérienne (ADIZ) est un périmètre dans lequel le trafic aérien est surveillé par l’armée d’un ou plusieurs pays, au-delà de son espace aérien national, pour disposer d’un temps de réaction supplémentaire en cas de manœuvre hostile.

Les États-Unis en ont établi quatre, mais une dizaine d’autres pays ont également créé les leurs.

Celle de l’Alaska s’étend jusqu’à environ 320 km des côtes.

«Les Tu-142s se sont approchés à moins de 65 miles nautiques [120 km, NDLR] du sud des îles Aléoutiennes de l’Alaska et sont restés dans l’ADIZ pendant près de huit heures», a ajouté NORAD, précisant qu’ils n’avaient pas pénétré l’espace aérien américain.

“This year alone, NORAD forces have identified and intercepted Russian military aircraft including bombers, fighters, and maritime patrol aircraft on ten separate occasions when they have flown into the ADIZ…