Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/Caporale Sarah Tremblay de la 5e Ambulance de campagne

Au fil des semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO en collaboration avec le site d’informations et d’actualités militaires 45eNord.ca nous fait découvrir le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19. Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

La Caporale Sarah Tremblay : une technicienne médicale qui vient en aide aux personnes âgées avec dignité et douceur

C’est sans la moindre hésitation que la Caporale Sarah Tremblay, originaire de la Côte-de-Beaupré dans la région de la Capitale-Nationale, admet avoir joint les Forces armées canadiennes pour servir son pays et ses citoyens. Elle occupe le métier de technicienne médicale et elle est actuellement affectée à la 5e Ambulance de campagne de la Base des Forces canadiennes de Valcartier. Au cours de ses 12 années de service militaire, la Caporale Tremblay a complété diverses formations spécifiques dans son métier, dont celle de technicienne en systèmes aéronautiques.

Dans le cadre de l’Opération LASER, la Caporale Tremblay occupe le rôle d’aide aux proposés aux bénéficiaires. Ses tâches sont multiples: passer du temps avec les résidents et les résidentes du CHSLD pour faciliter le temps en confinement; aider au nettoyage du lieu de travail et d’hébergement; remplir le matériel de protection pour soutenir le personnel ; nourrir et nettoyer les résidents et les résidentes avec dignité et douceur surtout lorsqu’ils sont affectés par la COVID-19.

Bien évidemment que de travailler directement avec des personnes âgées qui sont souvent vulnérables, malades ou encore en partie d’autonomie vient avec son lot de défis. Pour la Caporale Tremblay, elle reconnait qu’elle a dû apprendre à s’adapter à la situation en CHSLD avec les personnes âgées, tout particulièrement en lien avec leurs besoins et leurs conditions de santé spécifiques. L’adaptation a aussi été nécessaire avec le personnel civil qui œuvre en CHSLD. Un autre élément important touche l’importance de maintenir constamment un haut niveau de prévention de la contamination à l’intérieur du CHSLD, mais aussi lors de sorties publiques à Montréal.

Dans ses temps libres, la Caporale Tremblay pratique son sport favori qui est le vélo de route. Pour garder un bon moral face à la tâche difficile dans les CHSLD, elle apprécie déguster des sushis, faire des marches et participer à des soirées de jeux.

Merci Caporale Sarah Tremblay pour votre service ! Merci pour votre dévouement et votre engagement à aider les personnes âgées du Québec dans les CHSLD !

