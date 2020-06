Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Bombardier Charette du 2e Régiment d’artillerie de campagne

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au fil des semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO en collaboration avec 45eNord.ca nous fera découvrir le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19. Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

Le Bombardier Alexander Charette: étudiant à temps complet et réserviste, il était impossible de ne pas participer aux efforts contre la pandémie

C’est principalement pour les défis, la camaraderie et la possibilité de vivre de nouvelles expériences que le Bombardier Alexander Charette a joint il y a deux ans le 2e Régiment d’artillerie de campagne. Il s’implique dans divers projets au sein de son unité. Ce dernier est originaire de la région de Montréal et il est actuellement étudiant à temps complet.

Dans le cadre de l’Opération LASER, le Bombardier Charette est affecté au CHSLD Argyle de Saint-Lambert. Ce centre d’hébergement possède 190 unités destinées à des personnes âgées qui sont semi-autonomes et non autonomes. Dans le même édifice, nous y retrouvons la résidence privée Les Écluses Saint-Lambert. En date du 28 mai 2020, le CHSLD Argyle était toujours considéré par le gouvernement du Québec comme un établissement en situation critique, car il s’agit d’un milieu de vie ayant plus de 25 % de ses résidents qui sont des cas confirmés de la COVID-19.

Le Bombardier Charette travaille comme aide de soin. Ses principaux rôles consistent à fournir de l’aide au personnel médical, civil et militaire, dans les soins des résidents et des résidentes du CHSLD. Il est aussi membre de l’équipe d’entretien ménager et il collabore avec le personnel civil.

Selon lui, une contribution importante de sa participation à l’Opération LASER est qu’il permet d’augmenter la qualité de vie des résidents et des résidentes atteints de la COVID-19. En effet, en étant présent au CHSLD, il accorde du temps de qualité aux personnes âgées, il les distrait et les aide pour qu’elles puissent communiquer par téléphone avec les membres de leur famille.

Un défi important à relever réside dans le fait qu’il doit préserver sa santé et celle de ces collègues militaires en même temps qu’il maintien des contacts rapprochés avec des personnes âgées qui sont atteintes de la COVID-19. Il prend donc toutes les précautions sanitaires de rigueur.

Dans le contexte difficile de la pandémie, le Bombardier Charette garde la forme physique et mentale en pratiquant les arts martiaux et l’entraînement fonctionnel. Il apprécie aussi les randonnées en forêt, jouer de la musique et lorsque cela est possible voyager avec sa famille.

Un fait important qui concerne le Bombardier Charette est qu’en plus d’être réserviste dans les Forces armées canadiennes, il est étudiant à temps complet. Avec la fin du trimestre d’hiver, il était donc disponible pour contribuer à l’Opération LASER. Il n’a pas hésité une seule seconde à se porter volontaire. Pour ce dernier, il jugeait cela impossible de ne pas participer aux efforts contre la pandémie, surtout que ses camarades avaient eux aussi décidé de fournir l’épaule à la roue. Le Bombardier Charette ne fait pas qu’aider les personnes âgées vulnérables dans les CHSLD, il vit une expérience enrichissante et significative qui l’aidera à son tour à prendre sa place dans notre société.

Merci Bombardier Charette pour votre service ! Merci pour votre dévouement et votre engagement à aider les personnes âgées du Québec dans les CHSLD !