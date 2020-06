Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le cavalier Cantin-Lafleur de la BS 2 Div CA

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au fil des semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO et 45eNord.ca présentent le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19. Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

Le Cavalier Olivier Cantin-Lafleur: une première participation à une mission qui l’aidera à devenir une meilleure personne.

Ayant joint les Forces armées canadiennes depuis 1 an et 5 mois, le Cavalier Olivier Cantin-Lafleur en est à sa toute première participation à une mission. Son est métier est celui de soldat des blindés et il est actuellement affecté à la Base des Forces canadiennes de Valcartier (BS 2 Div CA).

Ce natif de Lévis s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes pour avoir l’occasion de relever des défis physiques et mentaux, pour pouvoir se dépasser au quotidien et pour devenir une meilleure personne. Jusqu’à présent, le Cavalier Cantin-Lafleur a complété les qualifications de base dans son métier, a fait quelques exercices et a participé à la compétition Iceman (individuel) en février dernier.

Étant un militaire des armes de combat, la contribution du Cavalier Cantin-Lafleur à l’Opération LASER est de première importance. Ce dernier agit à titre d’aide aux services des préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Il assiste donc et parfois réalise plusieurs tâches qui sont réservées aux préposés aux bénéficiaires. Lors de sa première journée de travail en CHSLD, il a effectué plusieurs changements de culottes d’aisance. Il a aussi appris à donner des bains aux résidents du CHSLD. Selon ce dernier, les bains sont considérés comme étant un luxe durant cette période de crise.

Comme il est possible de le constater sur l’une des photos du Cavalier Cantin-Lafleur en action au CHSLD, il est attentif aux besoins des résidents et des résidentes et il tente de les réconforter et leur remonter le moral. Le militaire accomplit des gestes similaires avec le personnel civil du CHSLD. De plus, en faisant preuve de leadership, de rigueur à la tâche et d’éthique, il met tous les efforts pour être à la hauteur des attentes et pour bien représenter les Forces armées canadiennes dans cette mission dans un environnement civil.

Afin de garder la forme et le moral, le Cavalier Cantin-Lafleur est un sportif qui pratique le football, le rugby, la natation, la course et l’entraînement au gymnase. Parmi ses activités familiales et sociales, il adore tout ce qui touche le plein air, les voyages et il consacre aussi une partie de son temps aux études.

Une chose semble claire, bien qu’il s’agisse de son baptême opérationnel, le Cavalier Cantin-Lafleur profite de cette occasion pour gagner une expérience

significative et des compétences qui lui seront utiles dans sa carrière militaire et dans sa vie personnelle. Cette mission l’aidera certainement à devenir une meilleure personne.

Merci Cavalier Olivier Cantin-Lafleur pour votre service ! Merci pour votre dévouement et votre engagement à aider les personnes âgées du Québec dans les CHSLD !

Publications précédentes:

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le caporal Gabriel Houde du 12 RBC >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Sous-lieutenant Baciu du 4e Bataillon du R22eR >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/ la caporale Bitton des Canadian Grenadier Guards >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Bombardier Charette du 2e Régiment d’artillerie de campagne >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/la Capitaine Tania Desroches >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/Caporal-chef Brunelle du 12 RBC >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Sergent Villeneuve du 12 RBC >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/Caporale Sarah Tremblay de la 5e Ambulance de campagne >>