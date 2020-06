Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Sergent Villeneuve du 12 RBC

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au fil des semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO en collaboration avec le site d’informations et d’actualités militaires 45eNord.ca nous fait découvrir le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19. Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

Le Sergent Dany Villeneuve : il prend soin des troupes dans les CHSLD en veillant à leurs besoins alimentaires

Membre des Forces armées canadiennes depuis 15 ans, le Sergent Dany Villeneuve occupe le métier de cuisinier. Depuis son enrôlement, il a roulé sa bosse à Valcartier, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Borden. Il a aussi participé à plusieurs opérations, dont ATHÉNA, en Afghanistan, UNIFER en Ukraine et LENTUS au Québec. Ce dernier a obtenu quelques honneurs pour son bon service militaire comme le jeton du « Task Force Commander » de l’Opération UNIFER et le jeton du commandant du 5e Bataillon de services du Canada. Pour ce père de famille originaire de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, deux raisons l’ont amené à joindre les FAC : la possibilité de faire son métier dans plusieurs contextes et de servir son pays à façon et avec fierté.

Contribuant à l’Opération LASER depuis le mois d’avril 2020, les deux principaux rôles du Sgt Villeneuve sont d’agir à titre d’adjoint-chef cuisinier au 12e Régiment blindé du Canada ainsi qu’à la Force opérationnelle interarmées Est et de conseiller technique à sa chaîne de commandement en ce qui concerne l’alimentation.

Son travail permet d’assurer les besoins alimentaires des militaires œuvrant dans les CHSLD. En fait, il permet de faire le pont entre les différents intervenants militaires et civils afin d’obtenir des rations fraîches. Qui plus est, il s’assure de la distribution ainsi que la sécurité alimentaire est respectée pour que les troupes mangent de la nourriture qui a été manipulée selon les règles d’hygiène et de salubrité dans le présent contexte opérationnel particulier.

Le Sgt Villeneuve reconnait d’emblée que l’Opération LASER l’amène à faire face à plusieurs défis où sa capacité d’adaptation est mise à l’épreuve. Tout d’abord, il s’agit d’une nouvelle façon de nourrir les troupes avec des rations fraîches (c’est-à-dire des plats individuels cuisinés par un entrepreneur). La raison qui explique l’utilisation de rations préparées par un entrepreneur est que les FAC doivent opérer avec personnel réduit afin de respecter les règles de distanciation sociale.

Lorsqu’il ne travaille pas, le Sgt Villeneuve apprécie aller à la pêche, jouer au hockey et pratiquer le golf. L’hiver, il passe aussi beaucoup de temps dans les arénas, car ses deux garçons jouent au hockey. Il apprécie aussi le camping, leplein air et pendant la période estivale faire des journées BBQ et piscine avec sa famille et ses amis.

En attendant sa prochaine mutation qui devrait venir au mois d’août 2020 dans une position de chef cuisinier, le Sgt Villeneuve s’investit cœur et âme dans l’Opération LASER en veillant aux besoins alimentaires des troupes.

Merci Sergent Dany Villeneuve pour votre service ! Merci pour votre dévouement et votre engagement à aider nos troupes et ultimement les personnes âgées du Québec dans les CHSLD !

Ne manquez pas le prochain portrait de la série DÉMASQUER mercredi 10 juin 6h01

Publications précédentes:

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le caporal Gabriel Houde du 12 RBC >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Sous-lieutenant Baciu du 4e Bataillon du R22eR >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/ la caporale Bitton des Canadian Grenadier Guards >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Bombardier Charette du 2e Régiment d’artillerie de campagne >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/la Capitaine Tania Desroches >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/Caporal-chef Brunelle du 12 RBC >>