Vol PS752: le ministre Champagne s’entretient avec Javad Zarif sur les négociations en matière de réparations

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, s’est entretenu aujourd’hui avec le ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Mohammad Javad Zarif.

Le ministre Champagne a clairement indiqué que l’Iran devait prendre des mesures immédiates afin de mener une enquête complète et transparente, en plus d’indemniser les familles des victimes.

Le ministre Zarif s’est engagé à envoyer les enregistreurs de vol en France pour analyse sans plus tarder. L’Iran fera part de ses progrès sur cette question à l’Organisation de l’aviation civile internationale cette semaine.

Le ministre Zarif a également accepté d’entamer des négociations en matière de réparations et fera le point auprès du Canada et des pays demandeurs à l’occasion de la prochaine réunion du Groupe international de coordination et d’intervention.

Le Canada continuera à travailler avec ses partenaires pour que l’Iran donne suite à ses engagements, qu’il assume la responsabilité de ses actes et agisse de manière transparente, pour assurer que justice soit rendue afin que les familles éprouvées par cette tragédie puissent faire leur deuil.