Accusations de terrorisme contre un homme de Calgary

À la suite d’une enquête approfondie et complexe de sept ans sur la sécurité nationale, l’Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC de l’Alberta a porté des accusations relatives à des infractions liées au terrorisme.

Hussein Sobhe Borhot, 34 ans, de Calgary est accusé des infractions suivantes :

Participation à une activité d’un groupe terroriste, article 83.18 du Code criminel (3 chefs)

Infraction au profit d’un groupe terroriste, article 83.2 du Code criminel (1 chef)

Entre le 9 mai 2013 et le 7 juin 2014, Hussein Sobhe Borhot s’est rendu en Syrie, où il a participé aux activités d’un groupe terroriste appelé État islamique (EI). Pendant cette période, Hussein Sobhe Borhot s’est enrôlé dans l’EI, a reçu une formation dans le but d’accroître la capacité de l’EI, a sciemment participé ou contribué aux activités du groupe et a sciemment commis l’infraction que constitue l’enlèvement sous la direction du groupe terroriste ou en association avec lui.

À la suite d’une audience judiciaire, Hussein Sobhe Borhot a été mis sous garde et comparaîtra le 24 juillet 2020 à la cour provinciale à Calgary.

« Le Canada n’est pas à l’abri des menaces terroristes et les EISN jouent un rôle clé pour défendre la sécurité nationale du Canada », indique la surintendante Stacey Talbot, officière responsable de l’EISN de la Division K. « Dans le cadre d’une démarche intégrée d’application de la loi, la GRC et ses partenaires sont mieux placés pour prévenir, détecter et dissuader les menaces pour la sécurité nationale du Canada et y répondre. »

L’enquête se poursuit et pourrait mener à d’autres arrestations ou accusations. Étant donné que les accusations annoncées sont maintenant devant les tribunaux, la GRC ne peut fournir d’autres renseignements pour l’instant.

Si vous avez été témoin d’activités criminelles extrémistes ou suspectes qui pourraient menacer la sécurité nationale ou avez des renseignements à ce sujet, veuillez composer le 1 800 420-5805 ou envoyer un courriel à l’adresse RCMPNSIN-RISN.GRC@rcmp-grc.gc.ca.