Déclaration du premier ministre à l’occasion de la Fête du Canada

«En cette Fête du Canada, nous célébrons notre magnifique pays ainsi que les gens avec qui nous le partageons. Que vous soyez en train de faire du barbecue ou de jouer dehors avec vos enfants, c’est l’occasion de réfléchir à où nous en sommes en tant que pays et à notre avenir.

«Les derniers mois ont été difficiles pour tous les Canadiens, mais tout au long de cette pandémie, nous avons été là les uns pour les autres. Nous nous sommes entraidés entre voisins et nos petites entreprises ont été présentes pour leurs communautés et leurs employés. Nos forces armées ont aussi continué de protéger les personnes les plus vulnérables, et nos médecins, infirmières et infirmiers ont gardé nos familles en bonne santé. Toutes ces actions représentent vraiment ce que signifie être un Canadien.

«Le succès du Canada est dû à sa population. Des gens qui ont à cœur nos valeurs communes que sont la paix, l’égalité et la compassion et qui savent que notre force repose sur notre diversité.

Aujourd'hui, les Canadiens célèbrent leur magnifique pays. Bonne #FêteDuCanada à tous! Regardez le message du premier ministre Justin Trudeau

«Des gens qui savent également que c’est uniquement en travaillant ensemble que nous pouvons bâtir un pays meilleur, où tous les aînés ont un chez-soi sûr et où nous nous opposons au racisme, à l’injustice et à la haine. Un pays où nous savons que notre travail pour donner à tous une chance juste et équitable de réussir n’est jamais terminé.

«Ce qui rend le Canada si spécial, ce n’est pas que nous croyons que nous sommes le meilleur pays au monde – c’est plutôt que nous savons que nous pouvons l’être, et que nous continuerons à travailler pour bâtir ce pays. Parce qu’aucun défi n’est insurmontable si nous y faisons face ensemble.

«J’invite tous les Canadiens à prendre part aux célébrations virtuelles de cette année et aux discussions en ligne sur la #FêteduCanada. Aujourd’hui, nous célébrons le pays que nous partageons. Demain, nous regardons vers l’avenir et nous allons de l’avant ensemble.

«Bonne fête du Canada à tous!»

« Je souhaite à tous les Canadiens et Canadiennes une bonne fête du Canada. Aujourd’hui, les Canadiens et les Canadiennes célèbrent notre magnifique pays et la chance que représente le fait d’être Canadien. »



– L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Bonne #fêteduCanada! 🇨🇦



Bonne #fêteduCanada! 🇨🇦

Cette année, l'Ô Canada s'amène dans vos foyers. Voici divers groupes de musique des #FAC interprétant notre hymne national. #EnsembleÀDistance

Bonne fête du Canada! 🇨🇦 Voici quelques messages de nos membres des FAC qui sont déployés sur l'#opIMPACT.

Joyeuse Fête du Canada! // Happy Canada Day!