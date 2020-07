La revue militaire du 06 au 12 juillet 2020

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comme chaque semaine depuis plus de sept ans, 45eNord.ca retient pour vous l’essentiel de l’actualité de la semaine écoulée.

C’était cette semaine le 30e anniversaire de la crise d’Oka: Il y a trente ans, lors de cette crise qui opposa les Mohawks au gouvernement québécois puis canadien, durant l’été 1990 (11 juillet – 26 septembre), l’armée canadienne a dû envoyer quelque 800 soldats pour cerner la communauté de Kanesatake avec des barbelés.

30e anniversaire de la crise d’Oka >>

La société canadienne a fait un long chemin de trente ans et, après avoir longtemps refusé de voir qu’il y avait du racisme ici comme ailleurs, voilà que maintenant certains voient du racisme partout. L’idée selon laquelle l’intrus de Rideau Hall aurait été traité différemment si sa peau n’était pas blanche est «décourageante», déplore la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada Brenda Lucki.

L’intrus à Rideau Hall: blanc ou racisé, la GRC aurait procédé de la même manière, déclare la commissaire Lucki >>

L’approvisionnement militaire, ça ne s’arrange vraiment pas.

La chaîne d’approvisionnement militaire livre en retard la moitié du temps, indique la vérificatrice générale >>

Bonne nouvelle pour Logistik Unicorp de Saint-Jean-Sur-Richelieu:

Forces armées: Logistik Unicorp de Saint-Jean-Sur-Richelieu fournira vêtements et chaussures non opérationnels >>

Des nouvelles des opérations extérieures, le Fredericton a complété sa participation à Dynamic Mongoose 20 et l’Aviation royale canadienne l’op FREQUENCE:

L’Aviation royale canadienne a complété l’opération FRÉQUENCE 2020 >>

Nouveau commandant et nouveau médecin général au Groupe des Services de santé des Forces canadiennes >>

Aussi dans l’actualité

En Bosnie il y a 25 ans, immédiatement après que les Canadiens ont été relevés par les Hollandais, un massacre à Srebrenica qu’on est pas près d’oublier.

Un quart de siècle après, l’agonie des veuves de Srebrenica >>

Srebrenica: un quart de siècle après, les musulmans pleurent leurs morts >>

Au Mali, rien ne va plus:

Bamako face à l’inconnu après ses pires troubles depuis des années >>

En Iran, l’«élément clef» à l’origine du drame du Boeing ukrainien abattu le 8 janvier près de Téhéran serait une «erreur humaine», le mauvais réglage d’un radar militaire ayant été suivi d’autres dysfonctionnements, selon un rapport de l’Aviation civile iranienne.

Boeing ukrainien abattu: une erreur de réglage de radar a causé le drame, selon un rapport iranien >>

Et, pour rester dans le complètement «surréaliste», on a aussi eu droit cette semaine à une mise en garde délirante de Pékin:la Chine a mis en garde cette semaine ses ressortissants contre les «fréquents incidents violents» au Canada et appelé «à la prudence». Venant d’un pays qui réprime toute dissidence, détient plus d’un million de Ouïghours dans des camps, massacre la démocratie à Hong Kong, mettre en garde contre de «fréquents incidents violents» au Canada, les responsables de la propagande chinoise auraient pu trouver mieux.

La Chine appelle ses citoyens au Canada à la «prudence» >>

Bonne semaine…quand même !