Le lieutenant-général Christopher Coates assume le commandement du Commandement des opérations interarmées du Canada

Aujourd’hui, une cérémonie de passation de commandement a eu lieu, dans le cadre de laquelle le lieutenant‑général Christopher Coates a assumé le commandement du Commandement des opérations interarmées du Canada en remplaçant le major‑général Bill Seymour, qui occupait ce poste par intérim depuis le 26 juin 2020.

Le chef d’état‑major de la Défense, le général Jonathan Vance, a présidé la cérémonie de ce matin entre le nouveau commandant et le commandant sortant devant un public limité au quartier général du COIC.

Le COIC est le commandement au sein des Forces armées canadiennes (FAC) chargé de la planification, de l’exécution et du soutien des opérations militaires canadiennes au Canada et ailleurs dans le monde.

Le lieutenant‑général Coates a commencé sa carrière militaire dans l’Aviation royale canadienne (ARC) à titre de pilote d’hélicoptère tactique et a servi au sein d’escadrons en Allemagne et au Canada. Tout au long de sa carrière distinguée, il a occupé de nombreux postes d’état‑major, notamment au QG de la 1re Escadre à Kingston, en Ontario; au Chef d’état‑major de la Force aérienne à Ottawa et au Centre des opérations aériennes de la Force multinationale de la 1re Division aérienne à Winnipeg, au Manitoba. Son expérience diversifiée comprend également la planification des contributions du Canada en matière d’aviation tactique aux missions partout dans le monde, y compris en Haïti, au Honduras, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en République démocratique du Congo et en Afghanistan. Notamment, à titre de premier commandant de l’escadre aérienne de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan à Kandahar, en Afghanistan, il a rétabli la capacité de transport moyen à lourd par hélicoptères Chinook. Par la suite, sa carrière a inclus plusieurs nominations supérieures de commandement : commandant adjoint de la région continentale du NORAD à la base aérienne de Tyndall, en Floride; commandant adjoint responsable des opérations continentales au COIC; directeur des opérations au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) à Colorado Springs, au Colorado et, plus récemment, commandant adjoint du NORAD.

La carrière du major-général Seymour dans les FAC a commencé comme navigateur à bord d’aéronefs de patrouille maritime à long rayon d’action. Plus récemment, il a été chef d’état‑major – Opérations et commandant adjoint du COIC. Il a assumé provisoirement le commandement du COIC le mois dernier alors que le lieutenant-général Mike Rouleau partait pour son nouveau poste de vice-chef d’état‑major de la Défense. Après la passation de commandement, le major-général Seymour continuera d’occuper le poste de commandant adjoint du COIC.

Citations

« Félicitations au lieutenant-général Coates pour sa nomination au poste de commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada. Il assume le rôle de direction de nos opérations au Canada et à l’étranger fort d’une vaste expérience. »

L’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Félicitations au lieutenant-général Coates d’avoir été nommé le nouveau commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada. Sa vaste expérience en matière d’opérations et de commandement, qui comprend avoir déjà été le commandant adjoint du COIC responsable des opérations continentales, fait de lui la personne idéale pour diriger les opérations des Forces armées canadiennes. Je tiens également à féliciter et à remercier du fond du cœur le major‑général Bill Seymour pour son leadership extraordinaire à titre de commandant par intérim du COIC. Grâce à lui, les opérations nationales et expéditionnaires des FAC ont pu se poursuivre pendant cette période difficile. »

Général Jonathan Vance, chef d’état‑major de la Défense

« Je suis honoré d’avoir été nommé commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada et reconnaissant d’avoir l’occasion de diriger un commandement qui assure l’excellence opérationnelle et tactique en envoyant des membres de la Marine, de l’Armée, de l’Aviation et des Forces d’opérations spéciales canadiennes mener des missions dans notre beau pays, sur notre continent commun et partout dans le monde. C’est un retour à la maison pour moi, je suis heureux de revenir au COIC et j’ai hâte de tirer profit du temps que j’ai passé ici et de ma récente expérience très enrichissante de leadership au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord aux États‑Unis. Les Forces armées canadiennes sont une institution nationale impressionnante qui réalise continuellement bien des choses pour la population canadienne, et le COIC y joue un rôle vital. J’ai hâte de poursuivre la route de concert avec l’état-major de commandement du COIC et avec toute l’équipe. »

Lieutenant-général Christopher Coates, commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada

« Quand j’ai quitté le Commandement des opérations interarmées du Canada le mois dernier pour devenir le vice-chef d’état‑major de la Défense, j’ai confié les responsabilités et les pouvoirs qui étaient les miens à mon adjoint extrêmement compétent, le major-général Bill Seymour. Aujourd’hui, à titre de commandant par intérim du COIC, le major-général Seymour confie le plein commandement du COIC à mon successeur, le lieutenant-général Christopher Coates. Je félicite le lieutenant-général Coates pour cette nomination de commandement, qui, je le sais, sera pour lui une expérience professionnelle extrêmement enrichissante, et je remercie le major-général Seymour pour sa solide gérance du COIC pendant cette période. C’était un privilège absolu pour moi de commander le COIC, dans tous les sens du terme, et je sais que le lieutenant-général Coates sera du même avis. »

Lieutenant-général Mike Rouleau, Vice-chef d’état‑major de la Défense

