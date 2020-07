Le Programme national des sentinelles 2020 commence au Monument commémoratif de guerre

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le 13 juillet 2020, à 9 h, les Forces armées canadiennes (FAC) ont repris leur poste au Monument commémoratif de guerre.

Avec la mise en place de sentinelles à la Tombe du Soldat inconnu, le Programme national des sentinelles renforce l’engagement du Canada à se souvenir des Canadiens qui ont contribué à la longue tradition d’excellence militaire de notre nation jusqu’à aujourd’hui et de les honorer.

En 2020, en raison des exigences visant à limiter la propagation de la COVID-19, le Programme national de sentinelles a été retardé par rapport à sa date de début prévue, le 9 avril. Aujourd’hui, le programme va reprendre de manière progressive, délibérée et sûre et se poursuivre selon un calendrier réduit jusqu’au 10 novembre.

La ville d’Ottawa a accueilli favorablement le lancement de cette activité de plein air à faible risque, qui permettra aux résidents et aux visiteurs éventuels de retrouver un sentiment de normalité pendant que la ville reprend graduellement ses activités après les récentes mesures d’isolement liées à la COVID-19.

On July 13 at 9 am, the #CAF resumed their post at the National War Memorial. The National Sentry Program reinforces Canada’s commitment to remember and honour Canadians who have contributed to our nation’s long-standing tradition of military excellence. https://t.co/fbxukFJ1Qi pic.twitter.com/mWq24yWNoF — Canadian Armed Forces (@CanadianForces) July 13, 2020

Citations

« La Tombe du Soldat inconnu est l’un de nos rappels les plus importants du service et du sacrifice des membres des Forces armées canadiennes au Canada. Nous honorons les membres passés et présents dont les actions, au pays et à l’étranger, nous ont donné la liberté et la qualité de vie que nous apprécions. Je remercie nos partenaires de la Ville d’Ottawa qui nous ont aidés à réaliser ce programme dans les circonstances extraordinaires que nous connaissons. J’encourage les Canadiens, en restant prudents, à visiter le site et à rendre hommage à nos héros tombés au combat. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Il est important que les Canadiens commémorent les anniversaires et les réalisations importantes qui ont contribué à la croissance et à la prospérité du Canada et de notre patrimoine militaire. C’est avec une grande fierté que nous poursuivons notre Programme national de sentinelles en cette période sans précédent. Cela dit, la décision de lancer le Programme national de sentinelles en 2020 n’a été prise qu’après une consultation sérieuse avec les organismes de santé et la ville d’Ottawa. »

Major-général William Seymour, Commandant par intérim du Commandement des opérations interarmées du Canada

Faits saillants

· Avec le début des commémorations des guerres mondiales, et en reconnaissance des nombreux anniversaires survenant entre 2014 et 2020, les FAC ont élargi l’actuel Programme national de sentinelles pour y inclure une garde de cérémonie permanente à la Tombe du Soldat inconnu.

· Créé en 2007, le Programme national de sentinelles est conçu pour renforcer la sensibilisation du public au fait que la Tombe du Soldat inconnu, située à Ottawa au Monument commémoratif de guerre, doit être traitée avec dignité et respect. La Tombe du Soldat inconnu est un symbole important de l’hommage et des sacrifices consentis au Canada par les membres des FAC tombés au combat.

· Au cours des années précédentes, des sentinelles étaient postées sept jours sur sept. En 2020, les sentinelles seront en service selon un horaire réduit, du lundi au vendredi, entre 9 h et 15 h.

· Pour limiter toute propagation éventuelle de la COVID-19, les membres du Programme national de sentinelles suivront les mesures de protection sanitaire du gouvernement et des FAC. Les visiteurs sont priés de se tenir à une distance minimale de deux mètres des sentinelles en tout temps.

· Lorsque vous planifiez votre visite, veuillez consulter notre page Web, Facebook ou Twitter pour confirmer s’il y a des changements dans les heures de service des sentinelles. Des ajustements pourraient avoir lieu sans préavis si la santé des sentinelles ou du public est à risque.