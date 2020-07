Nombre record de détenus pour terrorisme dans les prisons européennes, selon une étude

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Jamais les prisons européennes n’ont compté autant de détenus liés à des affaires de terrorisme, selon une étude portant sur dix pays, qui insiste sur la gestion de la détention comme outil prioritaire de la lutte antiterroriste.

Selon ce travail du Centre international d’étude de la radicalisation (ICSR), au King’s College de Londres, auquel ont contribué des experts respectés du sujet, « il y a plus de détenus condamnés pour des infractions liés au terrorisme qu’à aucun moment depuis le tournant du millénaire ».

