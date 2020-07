Trump taxé de «corruption» à Washington pour avoir annulé la peine de son ami Roger Stone

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un influent sénateur républicain a joint samedi sa voix à celles des démocrates pour dénoncer comme un acte de « corruption » grave la décision de Donald Trump, la veille, de commuer la peine de son ami de longue date Roger Stone.

Le sénateur républicain Mitt Romney, régulièrement critique de Donald Trump, est le premier membre influent du parti présidentiel à s’élever publiquement contre cette décision.

« Corruption historique, sans précédent: un président américain commue la peine de prison d’une personne condamnée par un jury pour avoir menti afin de protéger ce même président », a tweeté Mitt Romney, ancien candidat républicain à la présidentielle de 2012.

Unprecedented, historic corruption: an American president commutes the sentence of a person convicted by a jury of lying to shield that very president.

Le sénateur de l’Utah est le seul membre du Grand Old Party à avoir voté en février en faveur de la destitution de Donald Trump dans le cadre de l’affaire ukrainienne.

Roger Stone avait été reconnu coupable en novembre d’avoir menti au Congrès et de subornation de témoin dans le cadre de l’enquête sur de possibles liens entre l’équipe de campagne de Trump et la Russie lors de la présidentielle de 2016.

Conseiller politique de Trump par intermittence depuis plus de 20 ans, connu pour son style sulfureux et son tatouage de Richard Nixon dans le dos, le sexagénaire haut en couleur avait été condamné à passer 40 mois derrière les barreaux.

Il avait fait appel mais devait commencer à purger sa peine la semaine prochaine.

Mais Donald Trump n’avait jamais caché sa volonté d’épargner la prison à son ancien conseiller. « Roger Stone a été la cible d’une chasse aux sorcières qui n’aurait jamais dû avoir lieu », a-t-il encore affirmé dans un tweet samedi matin.

« Victime du canular russe perpétré par la gauche et ses alliés dans les médias », Roger Stone est dorénavant « un homme libre », avait fait savoir vendredi la Maison Blanche.

L’intéressé s’est déclaré « incroyablement honoré » de cet « acte de clémence » présidentiel.

Depuis, les démocrates crient au scandale.

« La décision de Donald Trump de commuer la peine de son conseiller de campagne Roger Stone (…) est un acte de corruption stupéfiant », a déclaré vendredi la cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi.

President Trump’s decision to commute the sentence of top campaign advisor Roger Stone, who could directly implicate him in criminal misconduct, is an act of staggering corruption. https://t.co/Ljqu2E71zs