Twitter s’excuse du spectaculaire piratage mené grâce à certains de ses employés

Les hackers qui ont orchestré la spectaculaire attaque sur des comptes Twitter de célébrités et de personnalités politiques ont « manipulé avec succès un petit nombre d’employés » de Twitter, affirme samedi le réseau social, qui s’excuse et se dit conscient du coup porté à la confiance des utilisateurs.

Twitter précise qu’au total les pirates informatiques ont visé 130 comptes et ont réussi à pénétrer dans 45 d’entre eux, grâce « à l’utilisation d’outils uniquement accessibles aux équipes de soutien interne ».

As of now, we know that they accessed tools only available to our internal support teams to target 130 Twitter accounts. For 45 of those accounts, the attackers were able to initiate a password reset, login to the account, and send Tweets.