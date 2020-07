Un Marine périt lors d’un accident au large de la Californie

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Un Marine américain est mort lors d’un accident de véhicule militaire amphibie au large des côtes californiennes, deux autres sont blessés et huit sont portés disparus, a déclaré l’armée vendredi.

Deux Marines ont été transportés dans des hôpitaux locaux, l’un dans un état critique et l’autre dans un état stable, de même source.

D’importantes opérations sont en cours pour retrouver les huit militaires portés disparus.

Huit autres ont été retrouvés – dont le Marine décédé et les deux blessés – pour un total de 16 personnes à bord du véhicule au moment de l’accident, qui est survenu lors d’un exercice de routine.

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard.