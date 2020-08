Le point sur la réponse humanitaire du Canada à Beyrouth

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Alors que la situation sur le terrain à Beyrouth après l’explosion du 4 août 2020 reste critique, les besoins urgents et immédiats des Libanais et des autres collectivités touchées deviennent plus clairs.

L’ONU a lancé un appel d’urgence au nom de 300 000 personnes; près de la moitié des fonds de l’appel seront consacrés à l’aide alimentaire. Présentement, pas moins d’un million de personnes ont besoin d’une aide sanitaire, et près de 300 000 ont besoin d’une aide pour se loger. Une action humanitaire rapide et concertée est nécessaire pour aider les personnes touchées par l’explosion, notamment en leur fournissant des soins de santé, de la nourriture, des abris et de l’eau.

La ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada allouera 13,5 millions de dollars de son financement en réponse à l’explosion aux organismes humanitaires de l’ONU et à la Croix-Rouge libanaise. De ce montant, il augmentera également sa contribution au Fonds de secours pour le Liban de la Coalition humanitaire jusqu’à concurrence de 3 millions de dollars, ce qui portera la contribution potentielle totale du gouvernement à 8 millions de dollars. Ensemble, ces fonds permettront de soutenir une série d’activités humanitaires et une réponse humanitaire opportune, efficace et coordonnée.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, le Canada a alloué 20 millions de dollars sur les 30 millions de dollars en aide humanitaire et de développement destinés à répondre à la dévastation causée par l’explosion. Le Canada continue de suivre la situation et reste en contact étroit avec ses partenaires sur le terrain afin de déterminer la meilleure façon de distribuer le reste des fonds.

Citations

« Les Canadiens sont profondément touchés par la terrible tragédie qui est survenue à Beyrouth. L’annonce d’aujourd’hui reconnaît l’incroyable générosité des Canadiens et répond aux appels humanitaires supplémentaires lancés par la communauté internationale. Une action humanitaire coordonnée et réfléchie est essentielle à une réponse efficace sur le terrain. En travaillant avec ces partenaires de confiance, le Canada s’assure que son aide ira rapidement aux personnes qui en ont le plus besoin. »

– Karina Gould, ministre du Développement international

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a rapidement réagi à la tragique explosion survenue à Beyrouth en annonçant, le 5 août 2020, une aide humanitaire pouvant atteindre 5 millions de dollars, dont une contribution au Fonds de secours pour le Liban et 1,5 million de dollars à la Croix-Rouge libanaise.

Le 10 août 2020, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada offrirait une aide supplémentaire de 25 millions de dollars au peuple libanais. Cela comprenait l’augmentation du Fonds de secours pour le Liban jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars.

