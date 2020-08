Après l’empoisonnement, la détermination des partisans de Navalny

Temps de lecture estimé : 7 minutes

Sofia Khalioulina s’est précipitée devant l’hôpital d’Omsk, en Sibérie, où Alexeï Navalny était plongé dans le coma: pendant plus de 24 heures, elle a « monté la garde » avec des dizaines d’autres sympathisants de l’opposant russe.

« Je comprenais que je ne pouvais pas, que je ne pourrai pas m’endormir avant la fin de cette histoire (…), avant qu’ils le transfèrent en avion » vers Berlin, raconte à l’AFP la jeune femme de 22 ans.

Bête noire du Kremlin, à la tête du Fonds contre la corruption, qui révèle la corruption des élites, Alexeï Navalny a été admis le 20 août en réanimation dans un hôpital d’Omsk après un malaise dans un avion qui devait le ramener à Moscou depuis Tomsk, en Sibérie.

Il y est resté deux jours avant d’être évacué vers l’Allemagne au terme d’un bras de fer entre l’hôpital et ses proches. A Berlin, les médecins ont diagnostiqué des « traces d’empoisonnement » contrairement à leurs homologues russes, accusés par les partisans du patient d’avoir voulu caché le crime.

« C’est terrible et un peu effrayant », reprend Sofia Khalioulina.

« Être dans l’opposition est dur, c’est même plus dur en province. Mais je ne pense pas que (cette affaire) puisse effrayer les gens ordinaires. Ce sont les têtes d’affiche qui sont visées », poursuit-elle.

Cette attaque, dernière d’une longue liste visant détracteurs et ennemis du pouvoir russe, a néanmoins provoqué un choc dans l’opposition russe, car si Alexeï Navalny avait déjà été physiquement attaqué et incarcéré, jamais sa vie n’avait été mise en danger.

«Cela me motive»

Daniil Tchébikyne, qui organisait les piquets et le ravitaillement des manifestants face à l’hôpital, est plus qu’un simple sympathisant.

A 28 ans, cet ancien militant communiste est un des trois salariés du quartier général d’Alexeï Navalny à Omsk, centre industriel de 1,1 million d’habitants.

Il raconte les perquisition chez ses parents, les saisies de téléphone ou de disques durs, le gel de son compte bancaire ou les arrestations de quelques heures pour l’empêcher de participer à un rassemblement.

« Je comprends que ce pouvoir est capable de beaucoup de choses mais ça ne m’arrête pas, au contraire, cela me motive même », assure-t-il.

De l’avis général, Omsk n’est pourtant pas le pire endroit pour militer dans l’opposition. « Dans les manifestations, personne ne bat les gens comme à Moscou. La police se comporte bien, la plupart du temps », constate Sofia Khalioulina.

Ouvert en 2017 dans une rue très passante, signalé par un immense autocollant, le quartier général d’Alexeï Navalny à Omsk est presque impossible à rater.

Avant d’en prendre la direction, Olga Kartavtseva ne s’était jamais engagée en politique.

« Les risques étaient clairs depuis le début. La possibilité d’être poursuivis, les écoutes téléphoniques, les perquisitions. C’est notre réalité, on ne fait même plus attention, c’est une routine », raconte cette psychologue de formation de 39 ans.

Vote intelligent

Dans le pays, le harcèlement judiciaire et policier s’est tout de même durci depuis qu’Alexeï Navalny promeut sa stratégie du « vote intelligent » pour contourner l’inéligibilité de ses candidats.

Il s’agit de soutenir à chaque scrutin le candidat le mieux placé, souvent communiste, pour battre celui adoubé par le pouvoir.

En 2019, la méthode a fait ses preuves notamment lors de l’élection du parlement de Moscou.

Au moment de l’empoisonnement, Alexeï Navalny était justement en Sibérie pour sa nouvelle campagne du « vote intelligent », à l’approche d’une série de scrutins régionaux et municipaux en septembre.

Le journal Moskovski Komsomolets a aussi révélé que l’opposant a fait l’objet d’une surveillance de tous les instants par les services de sécurité lors de son séjour à Tomsk.

Pour Olga Kartavtseva, toutes ces pressions n’empêcheront cependant pas la mobilisation. Selon elle, la jeunesse, en particulier dans les régions, s’implique de plus en plus.

« Il y a ce mythe prêtant les actions de protestations uniquement à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais c’est parce que personne ne suit ce qui se passe ailleurs! », dit-elle.

Le Kremlin fait face ainsi depuis début juillet à un mouvement de contestation rassemblant des dizaines de milliers à Khabarovsk, en Extrême Orient.

« En vérité, je pense que l’activisme est bien plus important en région », estime Mme Kartavtseva.

Londres réclame une «enquête complète et transparente» sur l’empoisonnement de Navalny

Le premier ministre britannique Boris Johnson a pour sa part réclamé mercredi une « enquête complète et transparente » sur l’empoisonnement de l’opposant au Kremlin Alexeï Navalny, dans un contexte tendu entre Londres et Moscou.

« L’empoisonnement d’Alexeï @navalny a choqué le monde. Le Royaume-Uni exprime sa solidarité envers lui et sa famille. Nous avons besoin d’une enquête complète et transparente sur ce qui s’est passé. Les auteurs (de cet acte) doivent être tenus responsables et le Royaume-Uni se joindra aux efforts internationaux pour garantir que justice soit rendue », a déclaré le dirigeant conservateur sur Twitter.

« Nous avons eu des empoisonnements de personnes qui se sont fâchées avec le régime russe et qui ont quitté la Russie, nous sommes habitués-nous avons vu ce qui s’est passé avec Alexander Litvinenko, ce qui est arrivé à Sergueï et Ioulia Skripal dans notre pays », a rappelé à des journalistes Boris Johnson.

Bête noire du Kremlin, à la tête du Fonds contre la corruption, qui épingle les élites, Alexeï Navalny a été admis le 20 août en réanimation dans un hôpital d’Omsk après un malaise dans un avion qui devait le ramener à Moscou depuis Tomsk, en Sibérie. Il y est resté deux jours avant d’être évacué vers l’Allemagne.

L’UE, Washington, Paris, Berlin et Londres ont déjà exhorté les autorités russes à établir la vérité, après que les médecins allemands traitant M. Navalny à Berlin eurent conclu lundi qu’il présentait des « traces d’empoisonnement ».

Le secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg a aussi appelé mercredi à une enquête « transparente ».

De son côté le Kremlin a jugé prématurées les conclusions selon lesquelles son ennemi numéro 1 aurait été la victime d’une action criminelle.

Les relations entre le Royaume-Uni et la Russie sont particulièrement tendues depuis l’empoisonnement au Novichok, un agent innervant, d’un ex-espion russe, Sergueï Skripal, et de sa fille Ioulia en mars 2018 à Salisbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Le Kremlin a démenti toute implication, mais l’affaire a abouti à une vague d’expulsions croisées de diplomates entre Londres et ses alliés, et Moscou, d’une ampleur sans précédent depuis la fin de la Guerre froide.

En 2006, Alexandre Litvinenko, un ex-agent du FSB (services secrets russes) exilé et devenu opposant au Kremlin, est mort après trois semaines d’agonie à la suite d’un empoisonnement au polonium-210, une substance radioactive extrêmement toxique.

Outre ces empoisonnements, le Royaume-Uni accuse la Russie d’ingérences dans les élections.

Londres a mis en cause le mois dernier des « acteurs russes » dans des interférences pendant la campagne pour les législatives de décembre 2019.

Le Royaume-Uni, avec les États-Unis et le Canada, ont en outre accusé les services de renseignement russes d’être derrière des attaques menées par des hackers pour faire main basse sur des recherches concernant un vaccin contre le coronavirus, ce qu’a vivement démenti le Kremlin.

Mais sans poison identifié, Moscou rejette le terme d’empoisonnement

La Russie persistait mercredi à dire que rien n’établissait qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné en réponse aux appels occidentaux à une enquête, tandis qu’un proche du pouvoir russe jurait de « ruiner » l’opposant s’il survivait à son coma.

« Nous sommes en désaccord total à ce stade avec les diverses formulations hâtives abondamment utilisées pour dire qu’il y a une forte probabilité d’empoisonnement », a relevé Dmitri Peskov, porte-parole du président Vladimir Poutine lors d’un briefing avec des journalistes.

« Comment peut-on parler d’empoisonnement s’il n’y a pas de poison? », a-t-il ajouté.

Les médecins allemands soignant l’opposant à Berlin ont annoncé lundi qu’il avait été intoxiqué par « une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase », mais sans pouvoir préciser laquelle.

Ces produits sont susceptibles d’être utilisés, à faible dose, contre la maladie d’Alzheimer. Mais en fonction du dosage, ils peuvent être très dangereux et produire aussi des agents neurotoxiques puissants, du type de l’agent innervant Novitchok. L’opposant russe reste dans un état grave et placé dans un coma artificiel.

M. Navalny, 44 ans, qui s’est fait un nom en dénonçant la corruption de l’élite russe et dans l’entourage de M. Poutine, a fait un malaise dans un avion en Sibérie la semaine passée.

Son entourage a immédiatement dénoncé un empoisonnement et bataillé pour un transfert médicalisé en Allemagne, soupçonnant les médecins russes de s’efforcer de camoufler le crime.

Réagissant aux appels lancés par les Occidentaux depuis trois jours en faveur d’une enquête transparente, M. Peskov a jugé que cela « n’était pas une prérogative de l’administration présidentielle, du Kremlin » mais des forces de l’ordre.

La veille, il avait jugé qu’en l’état, il n’y avait pas matière à lancer des investigations.

Selon lui, il n’y a par ailleurs « pas de raison » que cette affaire vienne aggraver les tensions russo-occidentales.

Aucune enquête n’a été ouverte en Russie, malgré une demande en ce sens des proches d’Alexeï Navalny.

Néanmoins, M. Peskov, qui ne prononce jamais publiquement le nom de l’opposant, a affirmé que la Russie « avait clairement intérêt à ce que l’on comprenne ce qui a plongé dans le coma le patient soigné dans une clinique berlinoise ».

En Russie, un homme d’affaires controversé, réputé proche de Vladimir Poutine et en conflit avec M. Navalny, a lui promis mercredi de « ruiner » l’opposant dans le cadre de poursuites pour un litige autour d’une société de restauration.

« Si Navalny rend son âme à dieu, je n’ai pas l’intention de le persécuter dans ce monde (…) S’il vit, il devra répondre avec toute la rigueur de la loi russe », a déclaré Evguéni Prigojine dans un communiqué.

Cet homme d’affaire, d’ordinaire très discret, est suspecté d’être lié à une « usine à trolls » que Washington accuse d’ingérence électorale, et à l’opaque groupe de mercenaires Wagner. Il est surnommé le « chef de Poutine » car sa société de restauration Concord a travaillé pour le Kremlin.

Pour le Fonds de lutte contre la corruption d’Alexeï Navalny, ce sont les enquêtes visant des proches du Kremlin qui ont valu à l’opposant d’être empoisonné, citant celles ayant visé M. Prigojine, la famille de Premier ministre Mikhaïl Michoustine ou celle contre Margarita Simonian, la rédactrice en chef de la chaîne télévisée pro-Kremlin RT.

« Ce qui est clair c’est que seul Poutine personnellement a pu autoriser l’empoisonnement de Navalny. Il déteste ce que fait le Fonds contre la corruption qui l’expose lui et son entourage », a estimé dans un communiqué le directeur du Fonds, Ivan Jdanov.

M. Peskov avait rejeté mardi les accusations visant le président russe formulées par certains opposants.

De son côté, le président de la chambre basse du Parlement russe Viatcheslav Volodine a évoqué mardi soir un possible complot étranger derrière « ce qui est arrivé à Navalny », évoquant une possible « provocation » provenant de « l’Allemagne et d’autres pays de l’Union européenne ».