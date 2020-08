Attaque d’envergure contre une prison afghane, les talibans affirment ne pas être impliqués

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des hommes armés ont pris d’assaut une prison afghane dimanche soir à Jalalabad (est) après avoir fait exploser un véhicule, faisant au moins un mort, selon un responsable provincial qui a précisé que les combats étaient toujours en cours.

«Les assaillants […] ont d’abord fait exploser une voiture près du périmètre de sécurité de la prison», a raconté le porte-parole de la province de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale. Les insurgés talibans ont déclaré ne pas être responsables de cette attaque.

#Jalalabad Prison Under Attack, ‘2 Killed, 20 Injured’https://t.co/psiP3jiwvZ

The Taliban denies involvement in the attack. pic.twitter.com/rK3FRbfjvQ