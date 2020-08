Boeing abattu en Iran : le Canada exige de Téhéran des réponses

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le gouvernement canadien exige des réponses de l’Iran aux questions se posant toujours sur l’affaire du Boeing ukrainien abattu en janvier dans ce pays, après les informations données dimanche par Téhéran sur le contenu des boîtes noires.

« Ce rapport préliminaire ne fournit que des informations limitées et sélectives concernant cet événement tragique », ont déploré dans un communiqué les ministres canadiens des Affaires étrangères François-Philippe Champagne et des Transports Marc Garneau.

« Ce rapport ne mentionne que ce qui s’est produit après la frappe d’un premier missile, mais pas du deuxième et ne fait que confirmer les informations que nous avons déjà », ont-ils ajouté.

« Nous attendons de la République islamique d’Iran qu’elle donne des réponses aux questions importantes (consistant à savoir) pourquoi les missiles ont au départ été tirés et pourquoi l’espace aérien était ouvert ».

The Government of Canada has received a copy of the Iranian Civil Aviation Organization’s Ukrainian Airline’s Flight #PS752 voice/data recorder read-out report.



You can find @TSBCanada’s statement here: https://t.co/u4lyxaSr3X



Read my statement with @MarcGarneau: pic.twitter.com/HBmoel3Jzl