C’est aujourd’hui la journée du Ruban noir

C’est aujourd’hui 23 août la journée du Ruban noir, la journée que le Parlement européen a proclamée en 2009 pour conserver le souvenir des victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires.

La date du 23 août a été choisie pour coïncider avec celle du pacte germano-soviétique du 23 août 1939, aussi connue sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop), qui fixait un accord de non-agression et une répartition des territoires de l’Europe orientale entre l’Union soviétique et le Troisième Reich.

Aujourd’hui, à l’occasion de la journée nationale de commémoration des victimes du communisme et du nazisme en Europe, le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration que nous reproduisons ici intégralement.

« Aujourd’hui, nous nous joignons aux gens de partout dans le monde pour rendre hommage aux victimes du communisme et du nazisme en Europe. Nous exprimons notre solidarité envers les survivants et leurs descendants, mais aussi à l’égard de tous ceux qui subissent de la violence, une perte de dignité et de la répression de la part de régimes autoritaires et totalitaires.

« En ce jour en 1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique signaient le Pacte Molotov-Ribbentrop. Cette alliance, qui a mené à la violente réorganisation politique et territoriale de l’Europe orientale et centrale, a causé des souffrances immenses. Des millions de personnes ont été assassinées, de nombreuses personnes ont été privées de leurs droits fondamentaux, et plusieurs autres ont été forcées de fuir leur chez-soi et leur territoire.

« Parmi les gens qui ont fui, beaucoup ont trouvé un refuge au Canada et une occasion d’y rebâtir leur vie. Ils ont apporté, de même que leurs descendants, d’immenses contributions à notre pays et ont aidé à bâtir le pays fort, diversifié et prospère que nous connaissons aujourd’hui.

« Le Canada condamne toutes violations des droits de la personne et tous crimes contre l’humanité. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires afin de défendre et de protéger les droits de la personne et la démocratie à travers le monde. Ensemble, nous pouvons empêcher que de tels crimes soient perpétrés à nouveau et veiller à ce que les personnes responsables de ceux-ci répondent de leurs actes.

« Au nom du gouvernement du Canada, j’invite tous les Canadiens à se souvenir des victimes de la journée du Ruban noir et de tous ceux qui ont perdu la vie aux mains de régimes autoritaires et totalitaires d’hier et d’aujourd’hui. Nous honorerons leur mémoire en continuant à lutter contre la haine et l’intolérance, en protégeant les gens les plus vulnérables et en travaillant à faire du Canada et du monde des endroits plus sûrs et plus sécuritaires pour tous. »