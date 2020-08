Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan: cinq équipes sélectionnées pour élaborer des propositions

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le concours de design du Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan a franchi une étape importante aujourd’hui lorsque le gouvernement du Canada a annoncé le nom des cinq équipes sélectionnées pour élaborer les propositions conceptuelles du Monument.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, et le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, ont annoncé que les équipes suivantes d’artistes, d’architectes paysagistes, d’architectes et d’autres professionnels ont été retenues à titre de finalistes par un jury d’experts à la suite de la Demande de qualification qui a débuté le 2 août 2019 et s’est terminée le 27 février 2020 :

Équipe Daoust : Daoust Lestage, architectes, urbanistes et architectes paysagistes (Montréal, Québec); l’honorable Louise Arbour, conseillère stratégique (Montréal, Québec); Luca Fortin, artiste en art public (Québec, Québec)

Équipe Hapa : Joseph Fry, architecte paysagiste, (Vancouver, Colombie-Britannique); Jacqueline Metz et Nancy Chew, artistes en arts visuels (Vancouver, Colombie-Britannique)

Équipe Lashley + JMA: Lashley + Associates, architectes paysagistes (Ottawa, Ontario et Montréal, Québec); John MacDonald Architect, architectes (Kitchener, Ontario); Sandra Dunn, artiste en arts visuels (Kitchener, Ontario)

Équipe PFS Studio : Jennifer Nagai, architecte paysagiste, PFS Studio (Vancouver, Colombie‑Britannique); Nicolas Demers-Stoddart, architecte, Provencher Roy (Montréal, Québec); Jonathan Villeneuve, artiste en arts visuels (Montréal, Québec)

Équipe Stimson : Adrian Stimson, artiste en arts visuels (Nation des Siksika, Alberta); Jana Joyce, architecte paysagiste, MBTW Group (Toronto, Ontario); Graham Carr, concepteur d’aménagement paysager, MBTW Group (Toronto, Ontario); Christine Leu et Alan Webb, coordonnateurs en art public, LeuWebb Projects, (Toronto, Ontario)

Ces équipes de design ont jusqu’au printemps 2021 pour élaborer leurs propositions.

Les concepts de design seront évalués par le même jury, composé d’experts dans les domaines des arts visuels et du design urbain, ainsi que de représentants des principaux groupes d’intervenants, dont un vétéran de la mission du Canada en Afghanistan, une représentante des familles des disparus, un représentant non militaire de la mission du Canada en Afghanistan ainsi qu’un historien militaire :

Stephen Borys, PhD, directeur et chef de la direction, Musée des beaux-arts de Winnipeg

Virginia T. Burt, architecte paysagiste et directrice, Virginia Burt Designs Inc.

Adjudant-maître Steve Chagnon, vétéran de la mission du Canada en Afghanistan

Reine Samson-Dawe, représentant les familles des disparus et Mère nationale de la Croix du Souvenir (Croix d’argent) 2019

Arif Z. Lalani, ambassadeur du Canada en République islamique d’Afghanistan durant la mission militaire et civile du Canada en Afghanistan

Talbot Sweetapple, architecte et partenaire, Mackay-Lyons Sweetapple Architects

Lee Windsor, PhD, directeur adjoint du Brigadier Milton Gregg VC Centre for the Study of War and Society, Université du Nouveau-Brunswick

Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan permettra de souligner l’engagement et le sacrifice des Canadiens et des Canadiennes qui ont servi en Afghanistan ainsi que le soutien qu’ils ont reçu de la population au pays. Il sera un lieu permanent de souvenir où les Canadiens et les Canadiennes pourront se recueillir. Le Monument permettra aux générations à venir de mieux connaître la mission et les efforts du Canada pour rebâtir l’Afghanistan.

Citations

« Je tiens à remercier toutes les équipes qui se sont portées candidates à notre demande de qualification. La diversité et l’étendue de la communauté des arts et du design au Canada sont une source d’inspiration. Je suis convaincu que les cinq équipes sélectionnées présenteront des propositions évocatrices pour ce monument national qui est si important pour les vétérans, les familles des soldats tombés au combat et tous les Canadiens et Canadiennes. Je suis certain que les équipes élaboreront des concepts soignés et inspirants qui incarneront la reconnaissance collective du Canada à l’égard de ceux et celles qui ont perdu la vie en Afghanistan, qui ont servi durant cette mission et qui les ont appuyés ici au pays. »

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« J’aimerais féliciter les équipes de conception finalistes et j’ai hâte de découvrir leurs propositions. Lorsqu’il sera terminé, le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan sera un hommage bien mérité à ceux et celles qui ont servi et que nous avons perdus et un souvenir durable – pour leurs familles, leurs amis et le peuple canadien. »

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref