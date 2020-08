Covid 19 et op GLOBE: le soutien au transport aérien des FAC aux Nations Unies a pris fin

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le soutien aérien des Forces armées canadiennes (FAC) à l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour leurs efforts contre la COVID-19 a pris fin le vendredi 31 juillet 2020.

Du 23 au 31 juillet 2020, les FAC ont livré plus de 82 500 kg de matériel essentiel lié à la COVID-19 au Honduras, à Trinité‑et‑Tobago, à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, au Guatemala et à la Barbade. Le détachement aérien – Panama, composé d’un avion CC-177 Globemaster III et de l’équipage de celui-ci, était baséà l’aéroport Panamá Pacífico. Il a passé approximativement 40 heures dans les airs pour accomplir ces livraisons importantes à nos partenaires dans la région. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires régionaux, les FAC déployés dans le cadre de l’opération GLOBE ont pu livrer du matériel humanitaire essentielau nom du Programme alimentaire mondial et de l’Organisation mondiale de la Santé, à la demande de l’ONU.

Les FAC jouissent d’une excellente réputation en ce qui concerne le soutien en matière d’aide humanitaire et secours aux sinistrés et continueront d’être là pour leurs alliés et partenaires. Les membres des FAC demeurent prêts, à court préavis, à être déployés rapidement en vue de soutenir les efforts civils à l’appui des opérations de secours d’urgence aux quatre coins de la planète, lorsqu’on a besoin d’eux, s’il y a lieu.

Citations

« Dans le cadre des efforts continus du gouvernement visant à appuyer la réponse internationale à la pandémie de COVID-19, le Canada a répondu à l’appel de l’Organisation des Nations Unies et aide à maintenir les chaînes d’approvisionnement essentielles de pays vulnérables. La livraison à nos partenaires en Amérique latine et dans les Caraïbes de fournitures médicales et d’aide humanitaire requises d’urgence, à la demande de l’Organisation des Nations Unies, illustre l’engagement de notre gouvernement visant à mettre fin à la propagation de la COVID-19. Alors que les besoins continuent d’évoluer, la réponse du Canada demeurera flexible. »

L’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Le Canada est toujours prêt à répondre à l’appel d’aide de ceux qui en ont le plus besoin. Cela est d’autant plus vrai pendant la pandémie de COVID-19. Pendant près de deux semaines, les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes ont travaillé sans relâche pour assurer le transport de fournitures indispensables aux populations de pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Je les félicite d’avoir réalisé une opération sécuritaire et couronnée de succès. En cette période d’incertitude, le Canada demeure un défenseur résolu de la coopération internationale et il maintient son engagement visant à fournir de l’aide humanitaire aux personnes les plus démunies. »

François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

« Nous ne surmonterons la pandémie mondiale de COVID-19 que par la prise de mesures coordonnées avec nos partenaires internationaux. L’opération constitue un excellent exemple de l’engagement inébranlable du Canada visant à tirer parti de sa vaste gamme de fournitures d’aide humanitaire et à travailler aux côtés de nos partenaires de manières significatives pour atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Merci aux Forces armées canadiennes, qui ont réussi à livrer ces fournitures requises d’urgence. »

Karina Gould, ministre du Développement international

« Malgré les limites imposées par le contexte de COVID‑19, nous sommes restés agiles et capables de mener à bien des missions dans le monde entier, tout en respectant les exigences de sécurité liées à la COVID‑19 tant au Canada que dans les pays hôtes. En travaillant aux côtés de nos partenaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, le détachement aérien – Panama a contribué avec succès à un effort humanitaire concerté, tout en atténuant les risques pour la santé encourus par les membres de notre personnel et la population locale. »

Lieutenant-général Christopher Coates, commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada

« Les membres du détachement aérien – Panama sont tous très fiers d’avoir l’occasion de mener des missions comme l’opération GLOBE. Le fait de travailler aux côtés du Programme alimentaire mondial et de profiter de sa base au Panama nous a permis de planifier et d’exécuter de manière efficace les efforts de secours liés à la COVID‑19 dans la région. C’est très gratifiant de savoir que nous aidons à livrer ces fournitures plus que nécessaires. »

Lieutenant-colonel Adam Pentney, commandant du détachement aérien – Panama

Faits en bref

· Les fournitures ont été livrées au cours d’une période approximative de 40 heures de vol à bord d’un avion CC‑177 Globemaster III, qui offre une capacité de transport aérien stratégique aux FAC.



· Ce sont 31 membres du 429e Escadron de transport de la 8e Escadre Trenton, en Ontario, ainsi que des membres du soutien opérationnel de la 2e Escadre Bagotville, au Québec, qui ont participé à cette itération de l’Op GLOBE.

· Des mesures de prévention comme l’isolement avant le départ, l’éloignement physique, le port d’équipement de protection individuel et l’adoption d’une hygiène adéquate ont été observées pendant cette itération de l’Op GLOBE.

