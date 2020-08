Début des manœuvres militaires entre États-Unis et la Corée du Sud

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Corée du Sud et les États-Unis ont commencé mardi leurs manœuvres annuelles militaires conjointes, jusqu’à présent reportées en raison du coronavirus, et susceptibles de provoquer la colère de Pyongyang qui les voit comme la répétition d’une invasion de son territoire.

Ces exercices interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays voisins après la destruction en juin par la Corée du Nord du bureau de liaison avec le Sud et alors que Pyongyang a menacé le Sud d’une action militaire.

Ces exercices américano-sud-coréens suscitent régulièrement le courroux de la Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire.

Ils doivent se dérouler jusqu’au 28 août et « auront pour objectif de maintenir le dispositif de défense interarmées » entre les deux pays, a indiqué dans un communiqué l’état-major américain interarmées.

La décision de procéder à ces manœuvres a été prise « après avoir pris en considération les circonstances, telles que la situation liée au virus COVID-19 », a-t-il ajouté.

“We must balance the overall health, safety and protection of the force with mission accomplishment, and that means immediately raising our health protection conditions and preventive control measures now,” said Gen. Robert B. “Abe” Abrams, USFK Commander. https://t.co/graFOviLVn