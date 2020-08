L’Académie canadienne de la Défense accueille un nouveau commandant

You are joining us live for the Canadian Defence Academy’s Change of Command Ceremony. Today, RMC is proud to host this event that will see Major-General David Craig Aitchison assume command of the Canadian Defence Academy from Rear-Admiral Luc Cassivi. This ceremony, presided over by Vice-Admiral Haydn Edmundson, Commander, Military Personnel Command, is being streamed to allow for physical distancing. Vous vous joignez à nous pour la diffusion en direct de la Cérémonie de passation de commandement de l’Académie canadienne de la Défense. Aujourd’hui, le CMR est fier d’être l’hôte de cet événement, par lequel le major-général David Craig Aitchison prendra la relève du contre-amiral Luc Cassivi à la tête de l’Académie canadienne de la Défense. Cette cérémonie, présidée par le vice-amiral Haydn Edmundson, commandant du Commandement du personnel militaire, est diffusée en direct aux fins d’observation des règles de distanciation physique.