L’armée israélienne rend hommage aux victimes des camps en Allemagne

L’armée de l’air israélienne a entamé des exercices en Allemagne, une première placée sous le signe de la mémoire avec des commémorations de la Shoah et de la prise d’otages des Jeux olympiques de Munich en 1972.

Une escadrille germano-israélienne formée d’avions F16 et Eurofighter a survolé mardi la base aérienne de Fürstenfeldbruck, près de Munich dans le sud de l’Allemagne.

C’est là que s’était dénouée dans le sang, en 1972, la prise en otages d’athlètes israéliens par le groupe palestinien Septembre Noir. La plupart des 11 Israéliens tués pendant cet attentat avaient trouvé la mort sur la base.

Les armées allemande et israélienne, qui participent depuis lundi à des exercices conjoints inédits sur le territoire fédéral, entendaient ainsi commémorer cet évènement qui a endeuillé Israël et l’histoire olympique.

This is history.



The moment the Israeli Air Force, led by Maj. Gen. Amikam Norkin, entered into German airspace for the first time ever & was welcomed by the Luftwaffe Commander, Lt. Gen. Ingo Gerhatz: pic.twitter.com/CSkFBXnkzE