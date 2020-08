Le FBI se joindra à l’enquête sur l’explosion de Beyrouth

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le FBI va se joindre aux enquêteurs libanais et internationaux pour tenter de déterminer les causes de l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, a déclaré jeudi le numéro trois de la diplomatie américaine, David Hale, en visite dans la capitale libanaise.

Le sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques a fait cette annonce lors d’une tournée dans le quartier de Gemmayzé soufflé par l’explosion qui a fait plus de 171 morts, où le président français Emmanuel Macron s’était déjà rendu une semaine plus tôt.

Under Secretary David Hale meeting NGOs reps and citizen volunteers, including some of our alumni, taking action on the ground in #Beirut following the horrific August 4 explosion #InThisTogether pic.twitter.com/YrG9nczwbE