Le général Vance copréside la cérémonie de passation de commandement du NORAD

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le chef d’état-major de la Défense du Canada, le général Jonathan Vance, a coprésidé hier présider la cérémonie de transfert de commandement du commandement du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et du US Northern Command (NORTHCOM).

Le général de l’Armée de l’air Glen D.VanHerck a pris jeudi le commandement du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et du US Northern Command (NORTHCOM) du général de l’Air Force Terrence J.O’Shaughnessy lors d’une cérémonie tenue aujourd’hui à Peterson Air Force Base, au Colorado .

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Mark Esper, a présidé le changement de commandement avec le chef d’état-major de la Défense des Forces armées canadiennes,. Étaient également présents le président américain du chef d’état-major de l’armée, le général Mark A. Milley, et le ministre canadien de la Défense nationale Harjit Sajjan, via une émission télévisée en direct.

Le secrétaire Esper a félicité le général O’Shaughnessy pour sa vie de service et de leadership exceptionnels et a accueilli VanHerck dans sa nouvelle affectation.

«Tout au long de son mandat, l’engagement inébranlable du général O’Shaughnessy envers la stratégie de défense nationale a rendu notre pays plus sûr à un moment où notre patrie est en danger d’une manière jamais vue auparavant», a déclaré mark Esper. «[Il] a dirigé avec expertise le NORTHCOM et le NORAD dans l’exécution d’une mission sans échec, malgré d’innombrables autres défis exigeant son attention. Ce faisant, il a préparé les hommes et les femmes de ces commandements à dissuader et à vaincre les menaces de demain.

Le NORAD est un commandement binational entre les États-Unis et le Canada chargé des missions d’alerte aérospatiale et de contrôle aérospatial pour l’Amérique du Nord, tandis que l’USNORTHCOM s’associe à la défense intérieure, au soutien civil et à la coopération en matière de sécurité pour défendre et sécuriser les États-Unis et leurs intérêts. Les deux commandements ont des missions complémentaires et sont colocalisés sur la base aérienne de Peterson à Colorado Springs.

«Je suis convaincu que le général VanHerck s’appuiera sur les succès du général O’Shaughnessy pour faire avancer la mission de défense de la patrie», a ajouté le secrétaire Esper.

Le ministre de la Défense du Canada, Harjit Sajjan, a fait écho aux remarques d’Esper, discutant du partenariat de longue date du Canada avec les États-Unis et de l’intégration et de la coopération en cours entre les deux pays au NORAD.

«Nulle part notre coopération n’est plus évidente qu’au cours des décennies où nous avons gardé un œil vigilant à travers l’Amérique du Nord pour protéger les Américains et les Canadiens contre les menaces, a dit le ministre Sajjan. «Le NORAD a servi de fondement à la défense de l’Amérique du Nord et est un symbole clair du lien indéfectible entre les États-Unis et le Canada.

«J’ai hâte de travailler avec le général VanHerck et de m’appuyer sur l’excellent travail que le général O’Shaughnessy a supervisé au cours des deux dernières années», a ajouté le ministre Sajjan. «Sous votre direction, le NORAD continuera d’évoluer pour devenir l’organisation dont il a besoin pour relever les défis de l’environnement de sécurité moderne.

VanHerck prend le commandement de milliers d’hommes et de femmes, américains et canadiens, qui travaillent sans relâche pour défendre l’Amérique du Nord.

«Tandis que je me tiens ici aujourd’hui avec cette incroyable opportunité de diriger les hommes et les femmes du NORTHCOM et du NORAD, je sais que c’est une responsabilité encore plus grande de se voir confier la mission la plus sacrée de notre pays, la défense de la patrie, et de se voir confier la plus précieuse ressource – les soldats, les marins, les aviateurs, les Marines, les gardes-côtes et les professionnels de l’espace, les civils et leurs familles », a pour sa part déclaré le nouveau commandant du NORAD.

Le général VanHerck a récemment occupé le poste de directeur de l’état-major interarmées du Pentagone, à Arlington, en Virginie.

La cérémonie a également célébré la carrière militaire de 34 ans du général O’Shaughnessy, au cours de laquelle il a reçu la Médaille du service distingué de la défense à sa retraite, la troisième plus haute distinction militaire du pays. Il a également reçu la Croix canadienne du service méritoire.

«Je porte un uniforme depuis près de quatre décennies depuis mon arrivée à l’Académie [de l’armée de l’air]. J’ai littéralement été partout dans le monde et sur tous les continents – mais aucune mission n’est plus sacrée que celle que nous avons ici, aux commandements de la défense intérieure, et quelle manière parfaite de terminer ma carrière là où elle a commencé.