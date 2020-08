Le ministre Champagne a rencontré son homologue chinois Wang Yi

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Aujourd’hui à Rome, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a rencontré son homologue de la Chine, M. Wang Yi, conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères.

Les ministres ont discuté de l’importance de la collaboration mondiale face à la COVID-19, notamment la cherche d’un vaccin et la relance post-COVID-19.

Le ministre Champagne a réitéré une fois de plus que les cas de Michael Kovrig et de Michael Spavor demeurent une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Le Canada continue de demander à la Chine de libérer immédiatement les deux hommes et d’accorder la clémence à tous les Canadiens qui risquent la peine de mort en Chine.

Aujourd’hui, j’ai rencontré mon homologue chinois, Wang Yi, à Rome.



Voici le compte rendu : pic.twitter.com/43TxYatSG6 — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 25, 2020

Le Canada continue de réclamer un accès consulaire immédiat à M. Kovrig et à M. Spavor. Les actes de la Chine vont à l’encontre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Finalement, le ministre a également soulevé plusieurs points de désaccord sur lesquels le Canada continue de faire connaître très clairement ses positions tout en s’engageant à poursuivre des discussions entre le Canada et la Chine.