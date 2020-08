Le ministre Champagne se rend au Liban et en Europe

Temps de lecture estimé : 2 minutes

À l’occasion de son premier voyage outre-mer depuis le début de la pandémie de COVID-19, le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, se rendra plus tard cette semaine à Beyrouth, au Liban, ainsi qu’en Suisse, en Italie et au Royaume-Uni.

À Beyrouth, le ministre constatera sur place les ravages causés par la catastrophe et rencontrera le président de la République libanaise, Michel Aoun, et Charbel Wehbe, ministre des Affaires étrangères du Liban. Le ministre Champagne rencontrera également des partenaires humanitaires libanais, canadiens et internationaux pour remercier les premiers répondants et exprimer la solidarité du Canada avec le peuple libanais à la suite de la tragédie survenue au début du mois. Le ministre en profitera aussi pour souligner le soutien du Canada à la réponse internationale à la crise au Liban, notamment en ce qui concerne les réformes institutionnelles réclamées par le peuple libanais.

En Suisse, le ministre Champagne se rendra à Berne et à Genève pour rencontrer le ministre Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Roberto Azevêdo, directeur général de l’Organisation mondiale du commerce ainsi que Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. Il rencontrera aussi Michelle Bachelet, la haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et Peter Maurer, le président du Comité international de la Croix-Rouge.

En Italie, le ministre s’entretiendra avec Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie.

Enfin, le ministre se rendra au Royaume-Uni pour y rencontrer Dominic Raab, secrétaire d’État des Affaires étrangères et du Commonwealth, et Premier secrétaire d’État du Royaume-Uni.

Le ministre Champagne suivra tous les protocoles applicables en matière de santé et de sécurité, dont les mesures recommandées par la santé publique, et respectera la quarantaine de 14 jours à son retour au Canada.

Citations

« Au moment où nous entamons la phase de rétablissement de la pandémie de Covid-19, il est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses relations avec des partenaires et des organisations multilatérales aux visions communes. La récente explosion à Beyrouth illustre à quel point la Covid-19 complique davantage des événements tragiques de ce genre qui touchent principalement les populations les plus vulnérables. La communauté internationale doit être unie dans sa réponse à la pandémie afin qu’ensemble nous puissions promouvoir la paix, la démocratie, la sécurité et la prospérité économique pour tous. »

– François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

Le Canada verse au total 30 millions de dollars en aide humanitaire et en appui au redressement après l’explosion qui a secoué le port de Beyrouth.

Pour chaque dollar admissible donné à la Coalition humanitaire et à ses membres entre le 4 et le 24 août 2020, le Canada verse l’équivalent jusqu’à concurrence de 8 millions de dollars, par l’entremise du Fonds de contrepartie pour le Liban.

Dans le cadre de sa stratégie d’engagement au Moyen-Orient, le Canada verse également plus de 47 millions de dollars en aide humanitaire aux populations touchées par la crise au Liban en 2020. Cette aide est axée, entre autres, sur les services de santé de base et l’assistance médicale.

Le Canada poursuit activement l’achat et le développement de vaccins contre la COVID-19, de traitements et de fournitures connexes. Cette démarche inclut un engagement avec des partenaires internationaux, des entreprises et des fabricants.

