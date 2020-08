Le Premier ministre et les ministres des Anciens Combattants de la Défense nationale soulignent le l’anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le premier ministre Justin Trudeau, ainsi que Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait une déclaration aujourd’hui pour souligner le 75e anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Déclaration du premier ministre

Aujourd'hui, nous rendons hommage aux Canadiens et Terre-Neuviens qui ont servi lors de la Seconde Guerre mondiale.

« Aujourd’hui, nous prenons un moment pour rendre hommage au plus d’un million de Canadiens et de Terre-Neuviens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris ceux qui ont aidé nos alliés dans la guerre en Asie et dans le Pacifique.

« Plus de 10 000 militaires canadiens ont combattu courageusement en Asie, et des dizaines de milliers d’autres se sont volontairement enrôlés dans les forces du Pacifique pour prendre part à la dernière offensive des Alliés qui les mènerait à la victoire. Ces plans n’ont jamais été concrétisés. Au lieu de cela, le monde a été secoué par la destruction massive causée par les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. La capitulation du Japon le 15 août 1945 a effectivement mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

« Lorsque ce sinistre combat a pris fin en Europe et en Asie, le monde entier a déploré le coût humain élevé d’une guerre qui a ravagé la planète pendant près de six ans. Au Canada seulement, nous avons pleuré et honoré les plus de 45 000 personnes qui ont perdu la vie et les 55 000 autres qui ont été blessées.

« Au pays, la Seconde Guerre mondiale a également marqué un épisode honteux de notre histoire, soit l’internement des Canadiens d’origine japonaise suite à l’attaque de Pearl Harbor en 1941. Plus de 20 000 citoyens et résidents canadiens ont été séparés de leurs foyers et de leurs familles, contraints de se rendre dans des camps d’internement. Cette journée nous rappelle de l’importance de lutter en tout temps contre la propagation de l’intolérance et du racisme.

« Alors que nous réfléchissons à cette journée importante en cette période sans précédent, j’invite tout le monde à assister à la cérémonie commémorative, qui sera diffusée aujourd’hui à 10 h (HAE) sur Facebook en l’honneur de ceux qui ont servi. Nous rendons hommage aux braves Canadiens en uniforme, d’hier et d’aujourd’hui, pour l’important sacrifice qu’ils ont consenti afin de défendre les libertés dont nous jouissons aujourd’hui. Nous les remercions également d’avoir répondu à l’appel pour faire de notre pays – et du monde – un endroit meilleur.

« N’oublions jamais. »

Déclaration des ministres des Anciens Combattants de la Défense nationale

Ce jour, en 1945, la campagne en Asie et dans le Pacifique s'est achevée. Elle comptait des milliers de membres de @ForcesCanada. La défense de Hong Kong avait été très coûteuse, faisant près de 800 morts et blessés parmi les 2000 Canadien(ne)s qui y participèrent.

« Il y a 75 ans, à l’annonce de la capitulation du Japon, la Seconde Guerre mondiale prenait fin.

Et même si l’essentiel des efforts du Canada a eu lieu en Europe et dans les eaux glaciales de l’océan Atlantique, le 15 août a marqué la fin d’une campagne en Asie et dans le Pacifique à laquelle ont pris part plus de 10 000 Canadiens.

La défense de Hong Kong a imposé un tribut particulièrement lourd : des quelque 2 000 Canadiens y ayant participé, près de 800 ont été tués ou blessés. Les survivants ont passé plus de trois ans et demi dans des camps de prisonniers de guerre où les conditions étaient très difficiles. Des centaines d’entre eux y sont morts, tandis que les autres ont été marqués à jamais par leurs expériences.

L’héritage de leur sacrifice immense et de leur bravoure indéfectible est partagé par tous ceux qui ont servi en Asie et dans le Pacifique, de même que tous ceux qui ont servi lors de la Seconde Guerre mondiale.

Et alors que nous soulignons le passage de 75 années depuis le rétablissement de la paix, nous faisons le vœu de nous souvenir de tous ceux qui ont servi – au pays comme à l’étranger – et grâce à qui nous pouvons jouir de la liberté aujourd’hui.

« N’oublions jamais. »

75e Jour national de la libération de la Corée

Ce jour, pour les Coréens au Canada et ailleurs dans le monde marque le 75e Jour national de la libération de la Corée. À cette occasion, le premier ministre a aussi offert ses meilleurs vœux à ceux qui célèbrent l’indépendance, les réalisations et les apports du pays en cet important anniversaire.

« Aujourd’hui, nous nous joignons aux communautés coréennes au Canada et à travers le monde pour célébrer le 75e Jour national de la libération de la Corée.

« En ce jour en 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale a mis un terme à 35 ans d’occupation en Corée. Depuis, les Sud-Coréens célèbrent le Jour de la libération, qu’ils appellent Gwangbokjeol ou « le retour de la lumière ». Cette nouvelle lumière a éclairé la voie qui a permis à la Corée du Sud de devenir le pays dynamique et prospère qu’elle est aujourd’hui.

« Aujourd’hui, nous célébrons également l’amitié étroite entre le Canada et la Corée du Sud. Les relations que nous avons forgées quand nous avons combattu côte à côte durant la guerre de Corée continuent de se renforcer. Cela est dû aux liens culturels, commerciaux et communautaires qui unissent notamment les gens de Taebaek à ceux de Toronto et les résidents de Cheonan à ceux de Coquitlam. Ces liens sont au cœur d’un partenariat axé sur les valeurs démocratiques, la primauté du droit et le commerce libre et ouvert.

« Au nom du gouvernement du Canada, j’encourage tous les Canadiens à reconnaître les réalisations de la Corée du Sud au cours des 75 dernières années et à célébrer les contributions que les Canadiens d’origine coréenne apportent à notre pays. »