Des militaires en révolte prennent le contrôle d’une garnison de banlieue et prétendent avoir arrêté IBK

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des militaires en révolte prétendaient avoir arrêté le président malien Keïta et le Premier ministre Cissé ce mardi en fin d’après-midi à Bamako, mais, alors que règne encore une certaine confusion, à 16 h GMT le gouvernement malien a réagi à travers un communiqué du Premier ministre Boubou Cissé demandant aux militaires de «faire taire les armes», et se disant prêt à engager avec eux un «dialogue fraternel afin de lever tous les malentendus».

«Les mouvements d’humeur constatés traduisent une certaine frustration qui peut avoir des causes légitimes», affirme communiqué signé par le premier ministre Cissé lui-même.

COMMUNIQUÉ | 18 août 2020Le Gouvernement de la République du Mali suit avec une grande attention les événements qui se… Publiée par Primature du Mali sur Mardi 18 août 2020

«Nous pouvons vous dire que le président et le Premier ministre sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui [au domicile du chef de l’Etat, ndlr]», avait déclaré un militaire se présentant comme le chef des mutins, mais ayant requis l’anonymat. «IBK (le président Keïta) et son Premier ministre sont dans un blindé en route pour Kati», le camp militaire de la banlieue de Bamako où la mutinerie a débuté dans la matinée, a affirmé une autre source militaire dans le camp des mutins.

Mardi matin, des soldats maliens ont tiré des coups de feu dans le grand camp militaire de Kati, dans la proche banlieue de Bamako. Les réactions ont fusé, alors que des soldats prenaient progressivement le contrôle de cet important camp militaire proche de Bamako.

Les mutins ont ensuite pris le contrôle du camp et des rues adjacentes, avant de se diriger en convoi vers le centre de la capitale. Dans Bamako, ils ont été acclamés par des manifestants rassemblés pour réclamer le départ du chef de l’Etat aux abord de la place de l’Indépendance, épicentre de la contestation qui ébranle le Mali depuis plusieurs mois.

Les Etats d’Afrique de l’Ouest ont pour leur part dénoncé mardi cette «mutinerie» en cours à Bamako et appelé les militaires maliens à «regagner sans délai leurs casernes». La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) «rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «En tout état de cause, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l’ordre constitutionnel.»

Les États de l’Afrique de l’Ouest ont appelé les militaires maliens à «regagner sans délai leurs casernes».

Emmanuel Macron s’est quant à lui entretenu de la crise qui s’est déclenchée au Mali ses homologues nigérien Mahamadou Issoufou, ivoirien Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall, et a exprimé «son plein soutien aux efforts de médiation en cours de la Cédéao», a indiqué mardi l’Elysée. Le chef de l’Etat «suit attentivement la situation et condamne la tentative de mutinerie en cours», a ajouté la présidence.

Les Etats-Unis s’opposent eux aussi à tout changement de gouvernement en dehors du cadre légal, y compris par l’armée, a par ailleurs indiqué l’émissaire américain pour le Sahel, Peter Pham. «Nous suivons avec inquiétude l’évolution de la situation aujourd’hui au #Mali. Les #USA s’opposent à tout changement extra-constitutionnel de gouvernement, que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par les forces de défense et de sécurité», a déclaré Peter Pham sur Twitter.

Cette mutinerie survient alors que le Mali est confronté depuis juin à une grave crise socio-politique. Le mouvement d’opposition dit du 5 Juin, qui réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé lundi son intention de tenir cette semaine de nouvelles manifestations.

*Avec AFP