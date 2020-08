Le sixième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique sera baptisé en l’honneur du héros naval canadien Robert Hampton Gray

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le sixième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA) de la Marine royale canadienne sera baptisé en l’honneur du lieutenant Robert Hampton Gray, un héros naval canadien de la Deuxième Guerre mondiale.

Le lieutenant Robert Hampton Gray s’est enrôlé dans la Réserve de volontaires de la Marine royale du Canada en 1940 et a servi comme pilote dans l’aéronavale de la Marine royale britannique. Avec le 1841e Escadron, il s’est joint à l’équipage du HMS Formidable, qui a participait aux combats dans le Pacifique dans le cadre de l’opération ICEBERG en avril 1945.

Le Lt Gray a reçu la Croix de Victoria à titre posthume, pour son courage et sa détermination dans l’exécution d’assauts aériens ambitieux sur le navire de la Marine impériale japonaise, le destroyer Amakusa. Le 9 août 1945, il a dirigé deux escadrilles d’appareils Corsair pour mener des attaques de navires dans la baie d’Onagawa. Il a lancé la passe d’attaque en fonçant directement vers les tirs antiaériens nourris et a été atteint presque immédiatement. Son appareil a pris feu et perdu une bombe, mais le Lt Gray a poursuivi son attaque en lâchant son autre bombe sur le navire-escorte Amakusa, qui a chaviré et coulé. Son aéronef a sombré dans les flots et son corps n’a jamais été repêché.



Les faits en bref

· Le lieutenant Robert Hampton Gray a reçu la Croix de Victoria à titre posthume pour sa grande bravoure lors de l’attaque dans la baie d’Onagawa et fait invariablement preuve d’un magnifique esprit de combat et d’une gestion inspirante. Il a été le seul membre de la Marine royale canadienne à recevoir la Croix de Victoria durant la Deuxième Guerre mondiale.

· Les noms des six navires de patrouilles extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) de la classe HARRY DEWOLF rendent hommage à des personnalités navales canadiennes qui ont servi le Canada avec la plus haute distinction. Pour la toute première fois de son histoire datant de 110 ans, la MRC a nommé une classe de navires en l’honneur d’éminents Canadiens du milieu naval, honorant fièrement leur leadership, leurs réalisations et leur héroïsme toute en servant les intérêts canadiens en mer. Les cinq autres NPEA se nomment Harry DeWolf, Margaret Brooke, Max Bernays, William Hall et Frédérick Rolette.

· Les navires de la classe HARRY DEWOLF seront en mesure de mener des missions de surveillance armée en mer, de fournir au gouvernement une connaissance de la situation quant aux activités qui se déroulent dans ces eaux, et de coopérer avec nos partenaires pour affirmer et faire respecter la souveraineté canadienne.

Citation

« Le Lt Gray avait la réputation auprès de ses collègues militaires d’être un chef courageux doté d’un excellent esprit d’aviateur, et il a continué d’inspirer et de motiver son équipe après son triste départ. En nommant le sixième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique en son honneur, nous rendons hommage à ce héros naval canadien et nous célébrons son leadership et son héroïsme extraordinaires. »

Vice-amiral Art McDonald, commandant de la Marine royale canadienne

À lire aussi:

Le Canada reçoit son premier nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique >>

Navires de patrouille extracôtier et de l’Arctique >>