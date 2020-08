Les armes nucléaires américaines «menacent» le Moyen-Orient, accuse l’Iran

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Les armes nucléaires des États-Unis constituent une menace pour le Moyen-Orient, a dénoncé jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, à l’occasion de la commémoration du bombardement atomique américain de Hiroshima, au Japon, il y a 75 ans.

«Aujourd’hui, les armes nucléaires américaines et israéliennes menacent notre région», a écrit M. Zarif sur son compte Twitter.

«Il y a 75 ans aujourd’hui, les États-Unis ont accepté l’infamie de devenir le premier et le SEUL utilisateur d’armes nucléaires. Et contre des innocents», a-t-il ajouté.

