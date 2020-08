Les États-Unis ont testé avec succès un missile intercontinental

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis ont annoncé avoir testé mardi avec succès un missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III équipé de trois ogives, dont le lancement a été déclenché par des militaires à bord d’un poste de commandement aéroporté.

Le missile a été lancé à 0 h 21 depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et a parcouru quelque 6760 km au-dessus du Pacifique avant de s’abîmer en mer près de l’atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall, a annoncé l’armée de l’air dans un communiqué.

Les spécialistes de l’US Air Force se trouvaient à bord d’un Boeing E-6, un avion dérivé du Boeing 707, capable de communiquer avec l’ensemble du commandement militaire, pour «montrer l’efficacité et la fiabilité de ce commandement aéroporté».

Le missile, qui n’était pas armé, était équipé de trois «véhicules de rentrée», l’ogive qui contient chaque tête nucléaire d’un ICBM, a précisé l’US Air Force.

