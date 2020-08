Les ministres de la Défense et des Anciens Combattants Canada invitent les militaires et vétérans à «exprimer leur fierté»

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, et Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, ont fait une déclaration afin de célébrer toutes les communautés LGBTQ2+ à l’occasion la saison de la Fierté, qui se déroule de juin à août.

«Faire place à l’inclusion et à la diversité consiste à créer un milieu de travail sécuritaire où chacun se sent libre d’être lui‑même. En éliminant les obstacles basés sur les facteurs d’identité tels que l’orientation sexuelle ou l’expression de genre, les gens se sentent davantage en sécurité et acceptés. Cette approche favorise un milieu de travail dans lequel tous les employés savent qu’ils sont traités avec respect et que leur créativité et leur esprit novateur sont considérés comme étant de précieuses contributions à la force et aux réussites de leurs équipes.

«C’est pourquoi les initiatives qui contribuent à la mise en place d’un tel environnement sont si importantes : la Stratégie sur la diversité des Forces armées canadiennes, le Plan d’action en matière de diversité et d’inclusion pour le personnel civil, le réseau des champions de la diversité de l’Équipe de la Défense, et l’initiative Espace positif permettent de créer des réseaux essentiels au sein de l’organisation. Elles favorisent une culture de liberté et de respect pour les membres de notre équipe issus des communautés LGBTQ2+ à l’échelle de l’institution, ce qui, en fin de compte, améliore l’efficacité opérationnelle à tous les niveaux en mettant à profit toutes les forces de la population diversifiée du Canada. Nous continuons de collaborer avec ces groupes et d’appuyer ces programmes de sorte à poursuivre l’amélioration du milieu de travail.

«Le Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 des ACC, annoncé en mars 2020, travaille aussi activement pour célébrer et reconnaître le rôle important que les vétérans LGBTQ2+ ont joué dans le cadre des efforts militaires de notre pays au fil des ans. Sa mission consiste à travailler directement avec les vétérans afin de remédier aux défis et aux problèmes propres aux vétérans LGBTQ2+ et à leur famille.

«Chaque année, la saison de la Fierté est une occasion de célébrer davantage la diversité et l’inclusion dans la communauté LGBTQ2+. Cette année, en raison des circonstances uniques liées à la pandémie de COVID-19, nous célébrerons différemment, et de nombreux événements seront diffusés en ligne. Nous encourageons les membres de l’Équipe de la Défense et les vétérans à participer à ces activités virtuelles de la fierté qui se déroulent dans tout le pays, notamment à la campagne de collection de photos Exprimez votre fierté.

«Les membres de l’Équipe de la Défense et les vétérans sont invités à nous faire parvenir leurs photos et leurs messages ou citations montrant de quelle façon ils célèbrent cette année. Cette galerie d’images sera ensuite présentée sur l’ensemble des plateformes de communication de l’Équipe de la Défense et des ACC, y compris tous les comptes des médias sociaux. Et afin d’afficher notre soutien, voici nos propres photos.

«Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous sommes meilleurs – Joyeuses célébrations de la Fierté 2020!

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de participer, visitez le site de la campagne Exprimez votre fierté.

Nous avons également hâte de participer à la Semaine de la Fierté de la fonction publique 2020, qui se déroulera au cours de la semaine du 24 août.