Semaine de la fierté de la fonction publique 2020: message de la sous-ministre de la Défense

La Semaine de la fierté de la fonction publique 2020 est l’occasion pour les membres de l’équipe de la Défense lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels, queers, bispirituels et plus (LGBTQ2+) de célébrer leur identité, leur résilience et leurs contributions positives à la fonction publique canadienne. Ceux d’entre nous qui sont des amis, des collègues, des membres de la famille et des proches sont également invités à célébrer la Semaine. Nous pouvons être de bons alliés qui soutiennent résolument ces personnes.

Nous savons que certains collègues LGBTQ2+, qu’ils soient anciens ou actuels, ont été amenés à sentir qu’ils ne sont pas à leur place. Cette discrimination n’a absolument pas sa place dans l’équipe de la Défense. Tout comportement haineux ou discriminatoire est inacceptable et va directement à l’encontre de nos valeurs en tant que fonctionnaires et Canadiens. Pour ceux qui vivent des moments difficiles, sachez que vous faites partie de cette équipe. Vous êtes à votre place. Vous n’êtes pas seuls.

Aujourd'hui, l' #ÉquipeDéfense hisse ses drapeaux virtuels pour la #SFFP2020. En accueillant la diversité, nous tirons parti des forces et des capacités uniques de notre équipe.



L'inclusivité nous unit tous en une seule équipe.

Au sein de notre équipe de la Défense, nous avons de nombreux collègues dévoués qui travaillent activement à la création d’un environnement plus sûr, plus inclusif et plus respectueux pour tous. Les coprésidents du Réseau de la fierté de notre équipe de Défense, Kirk/Kaiya Hamilton et le Maj André Jean, y investissent chaque jour beaucoup de temps et d’efforts. Leur engagement et leurs actions, ainsi que ceux des membres de l’équipe de la Défense, témoignent du véritable esprit de la fonction publique.

Nous apprécions aussi profondément le travail des nombreux membres de l’équipe de la Défense qui font activement la différence sur leur lieu de travail immédiat en tant qu’ambassadeurs du programme Espace positif. Forts du soutien de leur chaîne de commandement, ces ambassadeurs déploient des efforts qui contribuent directement à la création d’un environnement de travail sûr et inclusif pour tous, y compris les lesbiennes, les gais, les bisexuels, les transgenres, les queers, les bispirituels et tous les autres membres des différentes communautés.

Et à tous les membres de l’équipe de la Défense LBGTQ2+, joyeuse Semaine de la fierté, et merci pour tout le travail que vous faites. Nous sommes fiers de vous, et fiers de servir à vos côtés.