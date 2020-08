Trump ne participera «probablement pas» au sommet de Poutine sur l’Iran

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu’il ne participerait « probablement pas » au sommet des 5+1 avec l’Iran proposé par son homologue russe Vladimir Poutine.

L’homme fort du Kremlin a appelé vendredi à un sommet en ligne des dirigeants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU avec l’Allemagne et l’Iran sur fond de vives tensions sur une éventuelle prolongation de l’embargo international sur les ventes d’armes à Téhéran.

Statement by Vladimir Putin on Russia’s proposal to convene a meeting of the heads of state representing UNSC P5, plus Germany and Iran https://t.co/dUUjW5e8Lj