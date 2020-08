Un membre présumé du Hezbollah reconnu coupable dans la mort de Rafic Hariri

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a reconnu coupable mardi Salim Ayyash, membre présumé du Hezbollah, dans l’assassinat en 2005 de l’ancien premier ministre libanais Rafic Hariri, au bout de six ans de procès.

«La chambre de première instance déclare M. Ayyash coupable au delà de tout doute raisonnable en tant que coauteur de l’homicide intentionnel de Rafic Hariri», a déclaré le juge président David Re, avant d’acquitter les trois autres suspects. «La Chambre de première instance déclare Hassan Merhi, Hussein Oneissi et Assad Sabra non coupables de tous les chefs d’accusation retenus».

Un cinquième suspect, Moustafa Badreddine, soupçonné par l’accusation d’être le «cerveau» de l’attentat du 14 février 2005 a été déclaré mort par le mouvement chiite en 2016. Le TSL a souligné qu’il ne disposait pas de preuves indiquant le rôle précis de cet ancien chef militaire du Hezbollah, tué, selon l’organisation, dans un attentat près de l’aéroport de Damas.

Jugés par contumace, les 4 hommes, présumés proches du Hezbollah, n’ont jamais été arrêtés par les autorités. Lors de l’audience, le tribunal a par ailleurs indiqué qu’il n’y avait pas de preuves que des dirigeants du mouvement chiite étaient impliqués dans l’attentat. «Si nos frères sont condamnés injustement, comme nous nous y attendons, nous resterons attachés à leur innocence», avait de son côté indiqué vendredi dernier le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, rejetant d’avance le verdict du TSL.

L’attentat spectaculaire contre l’ancien premier ministre Rafic Hariri est pour de nombreux Libanais ce que l’assassinat de Kennedy était pour les Américains: chacun se souvient de ce qu’il faisait en ce funeste 14 février 2005. Le multimilliardaire sunnite, qui incarnait l’ère de la reconstruction au sortir de la guerre civile (1975-1990), a été tué le jour de la Saint-Valentin par une camionnette bourrée d’explosifs ciblant son convoi blindé.

Sa mort, dans laquelle quatre généraux libanais prosyriens ont été dans un premier temps accusés d’être impliqués, a déclenché à l’époque une vague de manifestations, entraînant le retrait des troupes syriennes après près de 30 ans de présence au Liban.

«Le tribunal a statué, et au nom de la famille de l’ancien premier ministre Rafic Hariri, et au nom des familles des martyrs et victimes, nous acceptons la décision du tribunal», a déclaré pour sa part le fils de Rafic, Saad Hariri, à des journalistes à l’issue du prononcé du jugement, devant le TSL.

«Nous avons tous découvert la vérité aujourd’hui», a ajouté Saad Hariri, lui-même ancien premier ministre du Liban.

«Aujourd’hui, le parti qui doit faire des sacrifices est le Hezbollah », a affirmé M. Hariri. «Il est clair que le réseau responsable provient de ses rangs», a-t-il ajouté.

Le Canada salue l’aboutissement de 11 années d’efforts

Le Canada pour sa part a salué l’aboutissement de 11 années d’efforts, Affaires mondiales Canada déclarant que «Le verdict de culpabilité prononcé aujourd’hui par le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) concernant Salim Ayyash dans le cas Ayyash et coll. représente une étape importante dans l’histoire de la justice de ce pays. C’est l’aboutissement de 11 années d’efforts déployés par les responsables dévoués du Tribunal et de nombreuses autres personnes pour atteindre l’objectif de responsabilisation après l’assassinat en 2005 du premier ministre du Liban de l’époque, Rafik Hariri, et le massacre de 21 autres personnes.»

«La décision du Tribunal envoie un message clair, selon lequel les auteurs d’actes de terrorisme ou les personnes qui menacent la paix et la sécurité internationales seront tenus responsables.», pouesuit le Canada dans un communiqué publié suite au jugement du Tribunal.

«Nous sommes conscients que la décision rendue par le Tribunal n’apporte pas tous les résultats souhaités par de nombreuses personnes au Liban. Toutefois, la décision rendue aujourd’hui défend le principe de la responsabilité et représente une avancée modeste, mais déterminante, à l’égard de la recherche continue de la démocratie, de la justice et de la sécurité au Liban. Le Canada continuera de soutenir fermement les efforts du peuple libanais dans ce domaine, tout particulièrement dans le contexte des défis actuels qui ont été fortement exacerbés par les épouvantables explosions du 4 août à Beyrouth.»

Le Tribunal spécial pour le Liban et le Canada

Le Tribunal spécial pour le Liban est un tribunal indépendant, dont le mandat principal consiste à tenir le procès des personnes accusées d’avoir mené l’attentat du 14 février 2005, qui a coûté la vie à 22 personnes, y compris celle du premier ministre du Liban de l’époque, Rafik Hariri.

Le Canada soutient depuis longtemps le Tribunal spécial pour le Liban, conformément à ses priorités qui consistent à appuyer le droit international et la lutte contre l’impunité des auteurs de graves crimes internationaux.

Depuis la mise sur pied du Tribunal, le Canada a versé environ 8 millions de dollars en contributions financières directes et dans le cadre du détachement de plusieurs enquêteurs de la GRC.

Le Canada s’est engagé à fournir plus de 365,5 millions de dollars en aide internationale au Liban entre 2016 et 2021 dans le cadre de la Stratégie du Canada au Moyen-Orient, et s’est engagé à verser 30 millions de dollars suite aux explosions du 4 août à Beyrouth.

*Avec AFP