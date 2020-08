Une diplômée de l’Université Laval devient la nouvelle ambassadrice canadienne au Liban

Temps de lecture estimé : 1 minute

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd’hui la nomination d’une nouvelle ambassadrice au Liban: Mme Chantal Chastenay est nommée ambassadrice du Canada auprès de la République libanaise.

Elle succède à Mme Emmanuelle Lamoureux.

La nomination de Mme Chastenay a lieu à un moment crucial pour le Liban, à la suite de la tragique explosion à Beyrouth. Mme Chastenay assurera la coordination du soutien continu du Canada en réponse à la crise, notamment en remédiant à la crise humanitaire immédiate et en offrant un appui aux futurs efforts de reconstruction. L’aide fournie par le Canada au peuple libanais s’élève au total à 30 millions de dollars.

Citations

«Le Canada est fier d’annoncer la nomination de Mme Chantal Chastenay à titre de nouvelle ambassadrice au Liban, et ce, à un moment crucial pour le pays. Je me réjouis à l’idée de travailler en étroite collaboration avec elle. Je voudrais aussi remercier Mme Emmanuelle Lamoureux pour son service exceptionnel au cours des trois dernières années.»

François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Notice biographique

Mme Chantal Chastenay (B.A. [science politique et histoire], Université McGill, 1991; M.A. [relations internationales], Université Laval, 1993) s’est jointe à Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada en 1993. À l’administration centrale, elle a occupé divers postes, dont celui de chef adjointe du Protocole et de directrice du Service du corps diplomatique. Elle a également travaillé aux ressources humaines, à la Direction de la Francophonie et au Secteur du Moyen-Orient. À l’étranger, Mme Chastenay a occupé plusieurs postes, notamment au Maroc (en 2000 et 2001) et en Jordanie (de 1995 à 1998), où elle était responsable des relations politiques avec l’Irak. Elle a aussi été conseillère politique à l’ambassade à Paris (de 2008 à 2013). En 2016, elle est devenue chef de mission adjointe et ministre-conseillère à l’ambassade du Mexique.