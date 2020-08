Washington offre 10 millions pour l’arrestation d’acteurs interférant dans les élections

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé mercredi que les États-Unis accorderaient une récompense de 10 millions de dollars US pour l’arrestation de tout acteur étranger interférant dans les élections de novembre.

Les États-Unis «offrent une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour une information permettant d’identifier ou de localiser toute personne qui, agissant selon les ordres ou sous le contrôle d’un gouvernement étranger, interfère dans les élections américaines», a déclaré le secrétaire d’État américain au cours d’une conférence de presse.

.@SecPompeo discusses the @realDonaldTrump administration’s work to secure our democracy. pic.twitter.com/VXiYj2TihF