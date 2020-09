Angleterre: agressions au couteau à Birmingham, un mort et plusieurs blessés

Temps de lecture estimé : 3 minutes

La police britannique s’est lancée à la recherche de l’auteur de plusieurs agressions au couteau qui ont fait un mort et deux blessés graves dans la nuit de samedi à dimanche à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ouverte pour meurtre, rien ne permet de retenir à ce stade une hypothèse « terroriste » ou celle d’un crime haineux, pas plus que celle d’un conflit entre gangs, a expliqué l’un des responsables de la police, Steve Graham, lors d’une conférence de presse.

« Nous sommes à la recherche d’un suspect » et les investigations pour l’identifier et le retrouver « se poursuivent », a ajouté le responsable de la police, qui a mobilisé « d’importants moyens ».

🔴 We are treating four incidents from last night as a linked series, and are looking for one suspect.



🔴 Enquiries to identify and trace him are ongoing.



🔴 We’re trawling through CCTV images, and will release any images which may help our investigation as soon as we can.