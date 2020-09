Assemblée générale de l’ONU: Trump renonce à être physiquement présent dans la salle

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le président américain Donald Trump ne sera finalement pas présent à l’Assemblée générale de l’ONU prévue la semaine prochaine, contrairement à ce qu’il affirmait le mois dernier, a indiqué son chef de cabinet Mark Meadows aux journalistes à bord d’Air Force One, rapportent les médias américains.

