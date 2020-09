Aux États-Unis, le Corps des Marines reçoit son premier nouveau pistolet de service depuis 35 ans

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Alors qu’au Canada l’arme de protection personnelle principalement utilisée dont se servent les officiers et les soldats lorsqu’ils ont besoin d’une arme courte qui peut être rapidement dégainée reste le bon vieux pistolet Browning de 9 mm, aux États-Unis, rapporte le Stars and Stripes, le journal officiel des forces armées américaines, le Corps des Marines a commencé à mettre en service son nouveau pistolet de 9 millimètres Sig Sauer à l’échelle de tout le service, en remplacement des armes de poing que le service utilisait depuis les années 1980.

Le Marine Corps Systems Command a en effet commencé à utiliser le pistolet Sig Sauer, basé sur le modèle P320 au début du mois, a annoncé le Corps des Marines dans un communiqué de presse mercredi.

Le «système d’arme de poing modulaire» M18 remplacera tous les autres pistolets de l’inventaire du Corps des Marines, y compris les M9, M9A1, M45A1 et M007, indique le communiqué.

«Toutes les unités du Corps des Marines munies d’un pistolet recevront un M18», a déclaré Brian Nelson, l’officier de projet M18 au Systems Command cité dans le Stars and Stripes.

Le Corps des Marines a collaboré avec le programme de l’armée américaine qui a développé les pistolets compacts M18 et M17.

L’armée américaine a de son côté commencé à utiliser les pistolets Sig Sauer en 2017.

Quant à l’armée de l’air, elle a également fait le passage aux M18, avec des tests sur le terrain qui ont commencé pour certaines unités au début de l’année dernière.

Les premières unités du Corps des Marines à recevoir le M18 seront des centres de formation au tir de précision, des bataillons de reconnaissance, des bureaux de prévôt et des forces de sécurité du corps des marines, indique le communiqué.

La mise en service devrait être terminée d’ici le 1er octobre 2021.

Le M18 offre une plus grande flexibilité et une manipulation plus facile que les pistolets utilisés jusqu’à présent par le Corps des Marines, explique le communiqué Le M9, ​​l’arme de poing la plus utilisée dans le Corps, a un cadre en acier, ce qui la rend plus lourde que le M18. Le M9 a une gâchette à simple et double action, ce qui signifie que pour tirer le premier coup, la pression sur la gâchette arme d’abord le marteau, puis tire la balle. Les cartouches suivantes sont tirées en une seule action.

Le M18, lui, une gâchette à simple action.

«Pour certains Marines, il est difficile de s’habituer à avoir deux déclencheurs, comme avec le M9, car différentes forces agissent sur le pistolet», déclare dans le communiqué du Corps des Marines le sergent Randall McClellan, responsable du programme des pistolets avec le bataillon d’entraînement aux armes à la base du Corps des Marines de Quantico, en Virginie. «Avec le M18, la gâchette aura le même poids à chaque fois.»