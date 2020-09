De soldat à commandant: le parcours peu commun du lieutenant-colonel Stephane Clouâtre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

*Un texte du Capitaine Chantal Crépeau

Il est plutôt rare de voir un membre des Forces armées canadiennes (FAC) à la tête d’un régiment alors qu’il a gravi les échelons à partir du grade de soldat. C’est pourtant le parcours qu’a accompli Stephane Clouâtre, promu lieutenant-colonel (Lcol) le 8 septembre dernier et aux commandes du 12e Régiment blindé du Canada-Milice (12 RBC [M]) situé à Trois-Rivières.

Originaire de Farnham, il a d’abord fait partie du corps des cadets 2614 dès l’âge de 13 ans, avant de joindre les FAC en tant que soldat du Corps blindé royal canadien en 1987 à l’âge de 17 ans. À 50 ans, il cumule 33 années de service.

Il s’est déployé à deux reprises en Bosnie (1995 et 2004) et deux fois en Afghanistan (2006 et 2009) dont la dernière fut une mission de 11 mois qui lui valut une Mention élogieuse du Chef d’état-major de la Défense pour son travail en tant que planificateur de l’entrainement de la Force nationale de sécurité afghane pour la province de Kandahar.

Au cours de sa carrière, il a formé près de 700 soldats en tant qu’instructeurs à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes de St-Jean sur le Richelieu entre 1999 et 2002 et a occupé beaucoup de fonctions différentes au sein du 12 RBC de Valcartier. Il est devenu réserviste en 2012 et a alors joint le régiment des Halifax Rifles avant de revenir au Québec en 2014 et rejoindre le 12 RBC (M). Même si un réserviste travaille normalement à temps partiel, en 2015, il a commandé simultanément l’escadron A du 12 RBC (M), la compagnie d’Activités d’influences de la 2e Division du Canada (2 DIV CA) en montée en puissance et la Cie D du Centre d’instruction de la 2 DIV CA. Il est reconnu d’ailleurs pour cette capacité d’occuper plusieurs fonctions à la fois et performer. Au printemps dernier, alors qu’il a pris le commandement du régiment par intérim, il a agi simultanément et pendant près de 3 mois, à titre d’officier de liaison de coopération civil-militaire de la Force d’assistance locale en support aux CHSLD, et comme commandant adjoint de l’école du 35e Groupe-brigade du Canada.

Il est fier de dire qu’il a été inspiré et mentoré par plusieurs de ses supérieurs qui ont cru en lui et l’ont amené à gravir ces échelons.

Le 12 septembre dernier, le commandement officiel du 12 RBC (M), lui a été remis par le colonel Chouinard qui est le commandant du 35e Groupe-brigade du Canada. Plusieurs mandats et événements se succèderont lors de son commandement qui s’échelonnera jusqu’en 2023, dont la planification du 150e anniversaire du régiment en 2021.

Le Lcol Stephane Clouâtre est marié à Chantal Crépeau et ils forment une famille reconstituée avec quatre enfants.

Le 12 RBC (M) est une unité de la Force de réserve. Elle fait partie du 35e Groupe-brigade du Canada.